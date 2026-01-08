真的有招到人！最狂招募軍官「Threads上陸巡」太幽默　圈粉3萬人

▲徐男在Threads陸巡，幽默風格圈粉3萬人。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

為提升募兵成效，國軍招募方式也走向創新。一名徐姓陸軍上士最近在Threads爆紅，憑藉著一套獨門的「陸巡」招式，在各大討論串中神出鬼沒，幽默留言「您好！您被我陸巡到了」，還在嬰兒爬行的貼文下留言「現在的匍匐前進，是為了長大後的昂首闊步」，笑翻大批網友。

國軍招募創意出擊 徐姓士官Threads「陸巡」爆紅



[廣告]請繼續往下閱讀...

從軍7年的徐姓上士在Threads平台靠著「陸巡」留言走紅，針對網友分享寶寶爬行、學步等生活片段，他幽默留言「媽媽您好！早安，被我陸巡到了，看著他努力向前的模樣，就是我們守護的理由。現在的匍匐前進，是為了長大後的昂首闊步，加入中華民國國軍，讓我們用堅實的肩膀，為下一代築起最安心的堡壘。」許多媽媽紛紛發文，tag徐男問「我家寶寶也適合當兵嗎？」

徐男的留言不只攻下媽媽圈，連待業青年、創業者、甚至早已退役的長輩族群也成了目標，「我懂那種想努力卻找不到方向的無力感」、「一年換一份工作，不是因為你不夠努力，而是因為你還沒找到值得奉獻的歸屬感！在國軍，給你明確的晉升階梯，看得到未來的每一步」。

真的有招到人！徐男：快找我報名，親自為您服務



還有網友好奇，這樣的「陸巡」方式，真的有招募到人嗎？徐男點頭表示，「有欸！其實很多，謝謝大家支持！持續努力中！趕快找我報名！」他也強調自己是真人，絕對不是詐騙，「不相信可以找我報名試試看，可以見本人喔，本人親自為您服務」、「我們在網路上陸海空巡，讓國人安心，拉近國軍與民眾之間的距離，就是為了讓大家知道『別怕，有我們在』，若被我們巡到請給我們熱情的回應」。

這波以幽默與溫度結合的招募方式，在Threads上爆紅，徐男的追蹤人數也衝破3萬人，「謝謝這幾天大家的支持！國人的支持是國軍的動力來源，這幾天我和海軍士官長、學長，還有其他認真的招募夥伴在脆上大跳，直接把國軍招募氣氛拉到最高點，演藝圈有王Eden，國軍招募有徐Kevin！最後呼籲，還沒報名的趕快找我們報名，別讓你的權益睡著了，老話一句，私訊我帶你了解各班隊。」