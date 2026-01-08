高雄不跟進台北營養午餐免費　白喬茵酸市府「免費政策雙標」

▲高雄市營養午餐示意圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北市長蔣萬安日前宣布，台北市營養午餐將全面免費，但高雄市教育局則強調「維持使用者付費原則」。國民黨高雄市議員白喬茵對此批評，市府最愛靠執行免費政策博好感、吸天團，顯然目前市長內心對免費的裁量範圍，還擴及不到學生的午餐福利，呼籲別讓高雄的孩子淪為二等公民，產生相對剝奪感。

▲台北市長蔣萬安宣布，台北市營養午餐全面免費。（圖／記者林敬旻攝）

白喬茵在臉書發文指出，一個月前溜進校園吃營養午餐，意外地覺得好吃。這樣菜色均衡的一餐大約56元，其中，高雄市教育局補助6元。

以每學期上課100天來計算，等於家長在開學註冊時，需要額外幫孩子繳交5000元左右的營養午餐費用。 這筆支出，台北市長蔣萬安宣布未來全免；而高雄市府被問到是否跟進時，回答則是「使用者付費」。

「使用者付費」這幾個字，不知道教育局講起來自不自在？白喬茵狠酸，畢竟市府最愛靠執行免費政策博好感、吸天團，陳其邁市長也曾說過「免費」是市府的裁量權，顯然，目前市長內心對免費的裁量範圍還擴及不到學生的午餐福利。

白喬茵喊話，希望市府不要囿於財政壓力一口回絕，畢竟營養午餐與孩子的健康息息相關，若政府能長期穩定且公平的提供給學生，那是投資國家的未來，別讓高雄的孩子淪為二等公民，產生相對剝奪感。

▲高雄市不跟進營養午餐免費政策，議員白喬茵喊話市府，別讓高雄孩子淪為二等公民。（圖／記者賴文萱翻攝）

再者現在少子化危機日益嚴峻，白喬茵認為營養午餐免費已經不是社福政策了，而是該把它當成解決少子化的國安政策，透過減輕父母育兒經濟負擔的方式，才能有效提升生育意願。

目前全台營養午餐免費的縣市有：桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，寒暑假過後會再加入台東縣、苗栗縣、台北市。

高雄市國中小學生數與台北差不多，若今年無法像台北一樣採追加預算的方式，那至少也應該與時俱進，加快腳步調高營養午餐補助金額，讓孩子的午餐品質不打折，而非簡單一句「使用者付費」就打發掉。

她最後請陳其邁市長盡快告訴市民朋友，你心中那張營養午餐規劃的藍圖，讓大家透過新政策了解你重視孩子的程度。