國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長


 

記者張靖榕／綜合報導

英國南威爾斯一所天主教中學日前發生校園高層暴力事件，54歲的前校長費爾頓（Anthony John Felton）因不滿副校長派克（Richard Pyke）與他的情婦女教師發生關係，竟然在校內持重型扳手偷襲對方頭部，被法院判處2年4個月徒刑。費爾頓在服刑6月後獲准假釋，近日接受媒體訪問，表示非常後悔，並說牢獄生活改變了他。

▲英國校長板手偷襲副校長。（圖／翻攝YouTube，下同）

▲英國校長板手偷襲副校長。（圖／翻攝YouTube，下同）

校長偷吃竟還吃醋　板手暴打副校長

綜合英媒報導，費爾頓與妻子瑪麗亞（Maria Felton）育有3名子女，瑪麗亞也在同校任教。然而費爾頓背著妻子另與該校一名女教師發生婚外情，還生下一個孩子，直到2025年3月，他得知自己的情婦家然同時也與副校長派克有性關係後，對派克心生不滿。

案發當天上午，費爾頓藉故以討論學生家長電子郵件，將派克約到辦公室，趁他背對自己時，從外套取出一把重型扳手，向派克後腦勺猛揮過去，多次擊中其頭部。派克倒地後仍被持續攻擊，直到其他教職員聽到聲響趕到現場制止。派克送醫治療後僅受輕傷。

▲▼英國校長板手偷襲副校長。（圖／翻攝YouTube）

▲▼英國校長板手偷襲副校長。（圖／翻攝YouTube）

費爾頓犯後逃離校園，還向全體教職員發送電子郵件致歉，表示該女教師靠與高層發生性關係升官，副校長派克就是其中之一。警方隨後介入調查，費爾頓遭起訴並被法院認定構成嚴重傷害罪，判處2年4個月徒刑。

從入獄害怕被性侵到監獄改變了人生

費爾頓在服刑約6個月後獲准假釋，目前須接受電子監控；他近日透過一份為囚犯與更生人發行的刊物表示，對自己的行為感到羞愧，並稱服刑期間每天都擔心被其他囚犯性侵虐待，還因情緒低落才入獄9天就被列入自殺風險名單。他說對自身犯行非常後悔，但監獄卻改變了他的人生，讓他決定重新做人。

▲▼英國校長板手偷襲副校長。（圖／翻攝YouTube）

費爾頓指出，事件導致其失去校長職務與家庭關係，教師資格也遭暫停。目前他已投入協助囚犯與更生人的慈善機構工作，希望未來能對社會有所回饋。

