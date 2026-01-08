離婚率高！藍委支持設「離婚冷靜期」　網友不買單：結婚才要冷靜期

▲國民黨文傳會主委、立委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國2024年離婚率達2.28%，僅次於中國，立法院法制局近日提出研析報告，列舉南韓自2008年實行「離婚熟慮期制度」（離婚冷靜期），離婚率明顯下降，法制局建議，可汲取其中可供台灣參考之處；而國外案例部分，中國也有30天離婚冷靜期。對此，國民黨立委吳宗憲表態支持，不過，不少網友批評，「結婚才需要冷靜期吧！」、「想離婚的人就是已經忍無可忍想離開，還要冷靜30天？」時力黨主席王婉諭則表示，法制局的結論是反對的，立委要抄也要看人家內文寫什麼吧？

根據法制局報告，在南韓，夫妻協議離婚後，須進入熟慮期（有子女3個月、無子女1個月），期間可接受法院建議的專業諮商，期滿仍堅持離婚者，才可完成程序；若一方未出席或未完成登記，離婚即失效。法制局報告指出，離婚熟慮制度使韓國離婚率逐步下降；應汲取其中可供台灣參考之處。

但報告也提到，研究發現，相關制度對於提出離婚申請的比例並無顯著影響，顯示離婚熟慮制度未能解決離婚的根本原因，只是讓人「難以完成離婚手續」而非「打消離婚念頭」。

對該議題，吳宗憲日前受訪時則表達支持，他認為，政府應勸合不勸離，很多夫妻一時衝動，離婚也會帶來許多困擾，包含親權、財產等相關問題；不過，離婚冷靜期也需有配套措施。民眾黨立委林國成則表達反對，如果只是比照國外做法，根本無法解決問題，「我們不是在解決問題，只是在學習國外的問題」。

對此，王婉諭表示，看到吳宗憲支持「離婚冷靜期」的新聞，覺得實在很好笑，「吳宗憲受訪前是不是沒看過法制局的報告內容？」因為法制局的報告，雖然是在研究韓國「離婚冷靜期」的法制，但結論其實是反對的，「從法實證研究上，發現對提出離婚申請的比例，並無顯著影響」、「這制度未能解決離婚發生的根本原因，只是讓人難以離婚，而非不想離婚。」

王婉諭指出，這代表離婚冷靜期根本無法解決任何問題，有經歷過婚姻、甚至有孩子的人都知道，會選擇離婚一定是經過漫長的思考過程，反覆考量、煎熬、糾結才做出的決定，而且「想離婚卻離不了」的情況，可能還比「衝動離婚」的案例還要多很多。

王婉諭表示，法制局本來就是立法院的幕僚單位，提出的東西頂多算是一種智庫建議，不過向來有很多立委會拿來參考，只能說，麻煩立委們要抄、要支持之前，至少看一下人家內文在寫什麼吧。