以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」：根本不想看

「LINE安靜到以為被封鎖」一名網友苦笑表示，發現長大後，知心朋友越來越少，尤其LINE靜到沒半個通知。貼文一出掀起上千人共鳴，「刪掉LINE發現不影響生活」、「我的LINE只剩官方帳號」、「只剩工作和長輩問安圖」；還有人直言，連打開App都超懶，「安靜到讓人誤以為沒朋友，其實只是懶得社交了！」

一名網友在Threads無奈直呼，越長大朋友越來越少，尤其LINE安靜到都沒訊息通知，讓原PO自嘲「以為自己被封鎖。」

底下一票網友秒懂，也十分享受0吵雜的生活，「我的LINE只剩官方帳號」、「LINE加了群組後每天999+，根本懶得點進去」、「圈子小＝安寧的生活；圈子大=提心吊膽的生活」、「LINE只剩工作和長輩問安圖，脆才是讓人瘋狂互動的地方」、「安靜才好！不然久沒聯絡的朋友，突然跟你聯絡不是借錢，就是做業績才會找你」、「朋友本來就少，重質不重量」、「LINE只有工作的訊息，刪掉LINE發現不影響生活」、「自從當媽媽後，那個手機永遠都是靜音模式，朋友真的只會記得真心的」。

也有人直呼，「想認識新朋友又討厭無意義社交」、「長大後，身邊都是10年以上的朋友，完全不想跟沒必要的人聯絡也不想交新朋友」、「現實遇到或大家團揪我才比較會出現，不想無效社交，也不太想社交，沒必要」。