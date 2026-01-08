澤倫斯基暗示：戰爭有望「半年內結束」　和平協議已完成90%

▲ 澤倫斯基預期俄烏戰爭有望在上半年結束。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基7日在賽普勒斯擔任歐盟輪值主席國開幕儀式上透露，與歐美夥伴的談判已達到「新里程碑」，樂觀預期俄烏戰爭可望在2026年上半年結束。

《基輔獨立報》報導，澤倫斯基在致詞中強調，「隨著賽普勒斯開始擔任歐盟理事會主席國，我們與歐洲夥伴、美國和自願聯盟所有成員國的談判已達到新里程碑。我們真誠相信，這場戰爭能在你們擔任歐盟理事會主席期間結束。」而賽普勒斯的歐盟輪值主席任期將持續至2026年6月底。

此前，烏克蘭、歐洲和美國代表團近期在巴黎舉行幾輪會談。法國總統馬克宏主持的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）峰會有35國代表參與，包括27位國家元首及政府首長、歐盟高層官員及北約秘書長呂特（Mark Rutte）。基輔近期也透露，結束這場持續近4年全面戰爭的協議已「完成90%」。

自願聯盟峰會草擬的聲明顯示，聯盟將提供安全保證，包括戰後在烏克蘭部署美國支持、歐洲主導的部隊，並由華府監督停火工作。英法兩國已承諾在達成停火後派遣軍隊駐守烏克蘭，建立軍事據點並儲存武器裝備，並支援烏國組建80萬人武裝部隊。但莫斯科長期強烈反對此舉，普丁也曾警告，所有駐烏西方部隊將成為「合法攻擊目標」。