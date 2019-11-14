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林靜儀沒進民進黨不分區：府方有打來...「聽得出他們的疲倦」

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▲立法委員林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

▲立法委員林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨不分區立委名單難產，提名小組13日晚間延長開會，敲定前14名安全名單，前行政院長游錫堃列第8、社會民主黨范雲第4，至於第13名則留給屏東，目前還無法確定，待14日討論。現任立委林靜儀確定沒進入不分區名單，她13日晚間透過臉書表示，很感謝大家對她的關心，同時透露主席卓榮泰和府方都有打電話來，「我聽得出他們的疲倦」。

林靜儀表示，第十屆民進黨不分區提名名單公佈，要向關心自己的大家抱歉，「我不在名單裡面」。她提到，「卓主席和府方昨晚都打了電話給我，我聽得出他們的疲倦，我也能理解政治上的許多考量和折衝。辛苦了，謝謝你們。」

林靜儀說，從進立法院第一天，自己就沒有思考過「如何爭取連任」這件事，「如我之前的貼文所說，老天把我擺在這個地方，是要我來做事，不是要我來爭取一些自己的什麼的。」

林靜儀感性細數立院政績，「講到像要畢業了，還沒啦，到明年1/31之前，我們還有非常多工作要做、進度要趕。只是我想修的優生保健法還有好幾個醫療制度改革的案子，要請之後其他委員們持續下去了。有些想做的事情還沒完成，這個比較傷腦筋...」

談到今年同志遊行，林靜儀回憶，當時剛好出差馬祖時拍了一張照片，幾年前的「民主撐同志」貼紙或許斑駁，而已經走到「我們一起做到了」的彩虹緞帶。她感性喊話支持者，「謝謝老天爺透過民進黨給我這四年的任務。老實說我不知道四年前我是怎麼被提名的，希望這四年沒有讓當初提名我、以及用政黨票支持了我的各位失望；而也拜託四年前支持過我們的朋友們，1/11再次支持民進黨，我們永遠為了更好的台灣在努力。」

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