吳敦義稱不分區無法再改　羅智強喊「我的態度很堅定」：程序還沒走盡　

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單引發藍營基層不滿，包括國民黨台北市議員羅智強、中常委徐弘庭、國民黨台北市議員游淑慧13日晚間到黨部前靜坐抗議。14日上午國民黨主席吳敦義親自到場溝通，強調不分區名單中常會已經通過，不可能隨意更動，羅智強仍不滿地表示，吳敦義在週六中央委員會還有表達個人意願的空間，程序上還沒完全走盡，強調他的態度非常堅定。

吳敦義約在上午9點30分現身，多次苦勸在場青壯派黨員別再靜坐，他表示，「我沒有任何一點底對不起任何人，我都是節制盡忠，現在這個角色也沒有在角色」，不分區立委沒辦法做到每個人都滿意，這是不可能的！而且，常會已經通過了，不可能因為有人主張就隨意更動。

對此，羅智強受訪時回應，主席的說法讓他心裡很難過，認為吳敦義可能不是真的了解他們站出來的原因，「實在無法想說吳主席只是為了陽春不分區立委進到立法院，如果他要謀的是立法院長，我認為他有資格 ，但如果國民黨不能過半，進去就只會是陽春立委，而不是立法院長」，他認為，不分區名單已經變成國民黨選戰的最大包袱 ，這筆帳最後就是算到吳敦義身上，他不樂見。

對於吳敦義稱名單已通過無法隨意更動的說法，羅智強也強調，星期六中央委員會仍有機會，吳敦義對於不分區名單還是有個人意願表達的空間，程序上沒有完全走盡，對於吳敦義態度堅定，羅智強說「我的態度也很堅定」，並強調接下來三天的改革街講會繼續進行。

▲羅智強等人抗議不分區名單。（圖／記者屠惠剛攝）

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