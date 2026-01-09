紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

▲紅果2025年度短劇出爐。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇市場2025年迎來爆發式成長。紅果短劇平台年度成績單出爐，全年誕生超過130部播放量突破10億的作品，其中由《盛夏芬德拉》領軍，被視為現象級年度代表作；年度男女演員榜首，則分別由郭宇欣與劉蕭旭拿下。

▲紅果2025年度上榜短劇。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，在「年度爆款短劇TOP5」中，《盛夏芬德拉》以44億播放量高居榜首，並創下平台分帳約1600萬元（人民幣，下同，約台幣7182萬元）的紀錄。該劇主打都市聯姻題材，憑藉電影級運鏡與細膩情感鋪陳，被觀眾譽為「電子細糠天花板」，由劉蕭旭、郭宇欣主演的雙向救贖故事，成為2025年短劇圈最具代表性的現象級作品。

排名第二的《十八歲太奶奶駕到》系列，累積播放量高達80億，以奇幻穿越設定搭配密集爽點走紅，李柯以飾演的「百歲靈魂少女」整頓家族的角色設定深入人心；第三名《家裡家外2》播放量達32.6億，以方言呈現1980年代家庭生活，走溫情現實主義路線，並獲央視點名肯定為「短劇精品標竿」。

▲郭宇欣拿下本次短劇女演員第一名。（圖／翻攝自微博，上同）

其餘入榜作品還包括播放量40億的女性復仇爽劇《好一個乖乖女》，以及播放量30億、以「話癆甜妹×啞巴總裁」設定走紅的甜寵劇《念念有詞》，兩部作品分別在女性觀眾與治癒系市場中掀起話題。

▲岳雨婷拿下本次第三名。（圖／翻攝自微博）

在演員榜單方面，郭宇欣以881萬票數斷層奪下年度女演員第一名，憑《盛夏芬德拉》、《心動還請告訴我》等多部熱門作品，被封為「短劇女王」，角色跨度從抑鬱影后到甜寵女主，被網友形容為「劇拋臉」；王格格以500萬多票位居第二，雖非科班出身，但演技受到肯定，不過也因買票爭議引發討論；岳雨婷則以316萬票排名第三，長期深耕古裝題材，以冷艷人設累積高人氣。

男演員方面，劉蕭旭以502萬票登頂年度男演員，憑《盛夏芬德拉》、《暗潮湧動》等作品，被稱為「冰山總裁專業戶」；陳添祥以391萬票居次，擅長古裝權謀劇；張翅則以364萬票排名第三，演技彈性獲肯定，但角色類型重複性也引來部分質疑。

▲陳添祥拿下本次男演員第二名。（圖／翻攝自微博）

此外，榜單亦出現話題插曲，演員曾輝因公開戀情，被部分網友認為影響投票結果，最終未能進入前十，其女友韓雨彤則排名女演員第六，引發討論。

從整體產業面來看，短劇市場仍持續擴張。數據顯示，全中國微短劇用戶規模已突破6.96億人，紅果短劇APP月活躍用戶超過2億，單月分帳金額突破5億元人民幣，短劇已成為影視產業中不可忽視的重要成長引擎。

▲▼紅果2025年度「短劇」出爐。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）