　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲白天氣溫稍微回升，但明晚又有一波冷氣團南下。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（9日）強烈冷氣團稍減弱，但受到輻射冷卻影響，清晨及入夜氣溫仍偏低，北市北投最低出現5.9度低溫，大安森林公園也出現6.2度。中央氣象署預報員預報員透露，台北市氣溫已經達到寒流標準，不過白天氣溫就會稍微回升。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周氣溫。（圖／氣象署，下同）

今夜明晨再探10度以下　留意日夜溫差大

氣象署資深預報員賴興國表示，今天夜晚及清晨受輻射冷卻影響，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度；白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度。離島部分，澎湖晴時多雲，15至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。

賴興國指出，白天氣溫稍微回溫，未來一周天氣也不錯，只是要留意日夜溫差大，像今天清晨受輻射冷卻影響，台北在溫度上確實已達到寒流，但強度標準上還是屬於強烈冷氣團，預計今晚明晨還是會出現10度以下低溫。

天氣方面，今天各地大多晴到多雲，只有花東地區及恆春半島有零星短暫雨。另外，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山可能有零星降雪或下冰霰，「像合歡山現在就在下雪。」

▲▼今天白天、今晚明晨氣溫。（圖／氣象署）

▲▼今天白天、今晚明晨氣溫。（圖／氣象署）

周六晚再一波冷氣團南下　北宜轉冷、迎風面飄雨

周六（10日）清晨輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六（10日）晚起至周一（12日）清晨，受到另一波大陸冷氣團南下影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚也冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島仍有零星短暫雨。

溫度方面，周六（10日）低溫西半部及宜蘭9至12度，花東及澎湖14至15度，金門、馬祖7至9度；高溫北部、宜蘭、澎湖、金門17至19度，中南部、花東19至23度，馬祖14度。

周一（12日）白天起至周四（15日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，但輻射冷卻影響下，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北新竹跌破6度
曾來台助宏國象奪冠　68歲NBA傳奇老將辭世
美股分歧！道瓊開低走高270點　台積電ADR跌0.21％
快訊／美國參議院投票通過　限制川普對委內瑞拉再動武

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

快訊／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北新竹跌破6度

快訊／04:26宜蘭近海3.3地震　最大震度3級

冷爆了「升級寒流」台北降到10℃　18縣市低溫警報！最凍時間曝

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

快訊／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北新竹跌破6度

快訊／04:26宜蘭近海3.3地震　最大震度3級

冷爆了「升級寒流」台北降到10℃　18縣市低溫警報！最凍時間曝

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

台股擬延長交易、交割改T+1　券商3原因反對延長交易

大谷翔平怎麼用最關鍵？專家解析WBC角色與日本連霸挑戰

鄭明典：寒流達標！北台灣非常冷「無法完全掌握」

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

F-16飛官失聯40小時！　漁民憂「黑潮大流水」漂離搜救區

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

討論度高開架彩妝一次整理！媚比琳嘟嘟小粉管、Love Liner抗暈眼線必買

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

高通CES火力全開　Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

【無剎車撞分隔島】五楊高架白車車頭全毀　駕駛卡車內喪命

生活熱門新聞

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

更多熱門

相關新聞

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

前氣象局長鄭明典昨晚驚呼輻射冷卻範圍廣，台北站氣溫更是直直落，「已達寒流標準！」清晨，他再次提醒，北台灣非常冷，雲量很難預測，因此氣溫分布「無法完全掌握」，提醒低溫區民眾出門要留意。

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

即／今晨5.4度！17縣市低溫特報　雙北跌破6度

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

關鍵字：

氣象署天氣氣象

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

全台最大「我家牛排」插旗高雄

吃軟不吃硬的三大星座！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面