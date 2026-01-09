台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

▲白天氣溫稍微回升，但明晚又有一波冷氣團南下。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（9日）強烈冷氣團稍減弱，但受到輻射冷卻影響，清晨及入夜氣溫仍偏低，北市北投最低出現5.9度低溫，大安森林公園也出現6.2度。中央氣象署預報員預報員透露，台北市氣溫已經達到寒流標準，不過白天氣溫就會稍微回升。

▲未來一周氣溫。（圖／氣象署，下同）

今夜明晨再探10度以下 留意日夜溫差大

氣象署資深預報員賴興國表示，今天夜晚及清晨受輻射冷卻影響，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度；白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度。離島部分，澎湖晴時多雲，15至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。

賴興國指出，白天氣溫稍微回溫，未來一周天氣也不錯，只是要留意日夜溫差大，像今天清晨受輻射冷卻影響，台北在溫度上確實已達到寒流，但強度標準上還是屬於強烈冷氣團，預計今晚明晨還是會出現10度以下低溫。

天氣方面，今天各地大多晴到多雲，只有花東地區及恆春半島有零星短暫雨。另外，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山可能有零星降雪或下冰霰，「像合歡山現在就在下雪。」

周六晚再一波冷氣團南下 北宜轉冷、迎風面飄雨

周六（10日）清晨輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六（10日）晚起至周一（12日）清晨，受到另一波大陸冷氣團南下影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚也冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島仍有零星短暫雨。

溫度方面，周六（10日）低溫西半部及宜蘭9至12度，花東及澎湖14至15度，金門、馬祖7至9度；高溫北部、宜蘭、澎湖、金門17至19度，中南部、花東19至23度，馬祖14度。

周一（12日）白天起至周四（15日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，但輻射冷卻影響下，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。