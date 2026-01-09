31歲白目男IG限動「秀槍還嗆三字經」　涉恐嚇遭拘提

▲專案小組調查後，在吳男家中搜索查扣改造手槍與子彈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林地檢署啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，迅速查辦一起IG恐嚇公眾案件。31歲吳姓男子在社群平台張貼疑似槍枝照片並附上具威脅性文字，恐危害社會安全，專案小組隨即展開偵辦，搜索當場查扣改造手槍與子彈，檢方認定犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，法院裁定20萬元交保。

雲林地檢署指出，吳男於112年6月間取得該批槍枝與子彈，疑因先前與桃園市某幫派成員發生糾紛，擔心遭尋仇，竟於114年12月28日使用個人IG帳號公開張貼槍枝照片，並於限時動態中附加「Ｘ你媽Ｘ您娘」等具威脅性文字內容，涉及恐嚇不特定公眾。

▲檢警扣得改造克拉克手槍1枝（含彈匣1個）及子彈4顆。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢方獲悉後指派「防範危害公眾攻擊應變小組」與雲林縣警察局北港分局、刑事警察大隊科技偵查隊共組專案小組，展開縝密蒐證。專案小組於1月7日依法執行搜索，當場扣得改造克拉克手槍1枝（含彈匣1個）及子彈4顆，並將吳男拘提到案。

檢方認為吳男恐嚇不特定公眾的行為已逾越言論自由界線，嚴重影響社會安寧。檢察官訊問後，認吳男涉犯刑法恐嚇公眾罪，以及槍砲彈藥刀械管制條例持有非制式手槍、子彈等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向雲林地院聲請羈押，但法院裁定20萬元交保，地檢署則將待收受裁定後研議是否提出抗告。