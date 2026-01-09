　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

31歲白目男IG限動「秀槍還嗆三字經」　涉恐嚇遭拘提

▲專案小組調查後，在吳男家中搜索查扣改造手槍與子彈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲專案小組調查後，在吳男家中搜索查扣改造手槍與子彈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林地檢署啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，迅速查辦一起IG恐嚇公眾案件。31歲吳姓男子在社群平台張貼疑似槍枝照片並附上具威脅性文字，恐危害社會安全，專案小組隨即展開偵辦，搜索當場查扣改造手槍與子彈，檢方認定犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，法院裁定20萬元交保。

雲林地檢署指出，吳男於112年6月間取得該批槍枝與子彈，疑因先前與桃園市某幫派成員發生糾紛，擔心遭尋仇，竟於114年12月28日使用個人IG帳號公開張貼槍枝照片，並於限時動態中附加「Ｘ你媽Ｘ您娘」等具威脅性文字內容，涉及恐嚇不特定公眾。

▲專案小組調查後，在吳男家中搜索查扣改造手槍與子彈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲檢警扣得改造克拉克手槍1枝（含彈匣1個）及子彈4顆。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢方獲悉後指派「防範危害公眾攻擊應變小組」與雲林縣警察局北港分局、刑事警察大隊科技偵查隊共組專案小組，展開縝密蒐證。專案小組於1月7日依法執行搜索，當場扣得改造克拉克手槍1枝（含彈匣1個）及子彈4顆，並將吳男拘提到案。

檢方認為吳男恐嚇不特定公眾的行為已逾越言論自由界線，嚴重影響社會安寧。檢察官訊問後，認吳男涉犯刑法恐嚇公眾罪，以及槍砲彈藥刀械管制條例持有非制式手槍、子彈等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向雲林地院聲請羈押，但法院裁定20萬元交保，地檢署則將待收受裁定後研議是否提出抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

快訊／嘉義3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居無償幫照料　媽不忍苛責

正妹OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　淫狼下場曝

快訊／高科大旗津校區驚傳火警！鋰電池狂竄濃煙　學生嚇壞

快訊／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

陸漁船超惡劣！台中港外海越界捕魚　海巡署射水砲強制驅離

走私54公斤大麻花！毒販躲泰國簽證到期　調查局下午押解返台

嘉義破跨國色情仲介！24泰國女賣淫遭查獲　細肩帶吸客辣照曝光

撿到皮夾辯「口袋沒拉鍊又掉了」　高雄男挨告侵占賠了1萬

網友重病賣80年野山參籌錢　阿北險匯60萬...熱心工人機警報案

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

快訊／嘉義3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居無償幫照料　媽不忍苛責

正妹OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　淫狼下場曝

快訊／高科大旗津校區驚傳火警！鋰電池狂竄濃煙　學生嚇壞

快訊／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

陸漁船超惡劣！台中港外海越界捕魚　海巡署射水砲強制驅離

走私54公斤大麻花！毒販躲泰國簽證到期　調查局下午押解返台

嘉義破跨國色情仲介！24泰國女賣淫遭查獲　細肩帶吸客辣照曝光

撿到皮夾辯「口袋沒拉鍊又掉了」　高雄男挨告侵占賠了1萬

網友重病賣80年野山參籌錢　阿北險匯60萬...熱心工人機警報案

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

只是去上個廁所！讓老公帶娃「目睹驚人一幕」玉兔傻眼：不覺得怪嗎

黃子鵬月薪105萬台鋼雄鷹土投第一人　中職土投最高薪仍是江少慶

32歲男元旦澳洲浮潛失蹤！　當地人海邊散步驚見「人體遺骸」

WBC徵詢找上門　黃子鵬回應曖昧未把話說死

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

即／直播狠嗆「斬首賴清德」慘了！　館長陳之漢遭起訴

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

高科大旗津校區火警　鋰電池狂竄濃煙

台中男深夜移車未歸5hrs　妻驚見遭車門夾死

吸喪屍煙彈拒付600　男奪刀跌田裡刺死自己

走私50億雙獅地球海洛因磚　「豆漿」腦癌病逝

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

擁3任總統個資　知名房仲復出遭聲押

更多熱門

相關新聞

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

雲林宣布跟進營養午餐免費　不惜舉債

雲林縣政府跟進宣布，將自115學年度起，全面推動公立國中小學營養午餐免費政策。縣長張麗善8日強調，在中央不副署、不公布、不執行新版財劃法、剋扣多項補助款等多重財政困境下，縣府仍將咬牙承擔，「為了雲林人的尊嚴」，甚至不排除「舉債」籌措經費，只為照顧雲林囝仔。

陸妻被拒絕入境　莽男恐嚇承辦人被判刑

陸妻被拒絕入境　莽男恐嚇承辦人被判刑

62名學童受惠　「點亮雲林」第十場視力關懷計畫登場

62名學童受惠　「點亮雲林」第十場視力關懷計畫登場

雲林古坑低溫6.7°C　山中學校班班有暖氣上課超舒適

雲林古坑低溫6.7°C　山中學校班班有暖氣上課超舒適

付車資用丟的被司機抱怨　酒店幹部持刀抵頸恐嚇

付車資用丟的被司機抱怨　酒店幹部持刀抵頸恐嚇

關鍵字：

雲林槍枝恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

全台最大「我家牛排」插旗高雄

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面