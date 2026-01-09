　
社會 社會焦點 保障人權

台中修配廠大火！員工急移百萬歐洲露營車　11車被燒毀1人送醫

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲南屯歐洲露營車修配廠火警，消防派出29車73人前往搶救。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區新富五街1間歐洲露營車修配廠昨（8）日晚間發生火警，火勢在廠房內迅速悶燒，並延燒鄰近的功德會，大量濃煙瀰漫四周道路，除消防出動11單位前往搶救，警方也啟動交通快打管制道路；全案造成1名員工身體不適送醫，廠內9車燒毀，財損金額待查，警方初步排除人為縱火，起火點疑為車廠電箱毀損，詳細起火原因由火調人員釐清。

消防局在昨晚9時44分接獲通報，該歐洲車修配廠傳出火警，立即派遣第六大隊、春社分隊等11單位，出動29車73人前往搶救，到場發現1樓竄出火煙，立刻佈水線灌救，火勢在10時32分控制，11時50分撲滅。

火勢來得又快又猛，修配廠人員焦急地將價值昂貴的露營車移出廠外，消防指出，有1名43歲男性員工身體不適、咳嗽、意識清楚，已預防性送往林心醫院接受治療。消防說，現場燃燒車輛及辦公室雜物，燃燒面積約330平方公尺，起火原因調查中。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲廠內竄出火光，大量濃煙瀰漫附近道路。（圖／台中市消防局提供）

台中市第四警分局指出，接獲火警通報後，發現有延燒疑慮，立即調派交通快打共7名警力，在新富五街與永春路口、龍富15路與新富路口、環中路四段81巷與新富五街口，進行交通疏導、管制，暫時禁止人車通行；現場狀況在9日凌晨2時許排除，快打人員撤離。

警方表示，初步查出起火點為修配廠電箱，外圍無糟破壞痕跡、保全系統也無發報，確認無人為縱火情形。據查，火勢除在修配廠內悶燒，也延燒到隔壁的功德會（公益團體），造成車廠內包括客人寄修車輛、業者販售車輛共9輛車燒毀，以及功德會辦公室電腦、文件毀損，財損仍在清查。

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

