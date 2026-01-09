　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

▲▼ 。（圖／策展單位提供）

▲咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度 。（圖／策展單位提供）

生活中心／綜合報導

當咖啡文化進入高度專業時代，許多人開始重新思考「器物」在日常生活中的意義。2026年1月10日至2月2日，台北「罐空間」將舉辦《物的自律 The Autonomy of Objects》咖啡器創作展，邀請大家從器物出發，重新感受工藝與生活的緊密連結。此次展覽由工藝策展人、生活茶美學家許月娘策劃，並集結陶藝家吳偉丞、設計師王旋，以及裝置藝術創作者鍾雅涵，攜手打造屬於當代的咖啡工藝風景。

許月娘擁有逾十年策展經歷，策劃超過五十場台日工藝展覽。她強調，這次展覽的核心在於工藝家對生活的分享，而非僅僅追求外在形式。許月娘認為：「這不是風格的競逐，而是讓每位創作者在自身成熟狀態下，回應咖啡這件日常卻講究的事物。」展覽透過吳偉丞的現代陶藝、王旋的工業設計，呈現一種低調卻精準的工藝態度，邀請大家體會器物在生活中的深度與位置。

▲▼ 。（圖／策展單位提供）

▲在專業咖啡時代，器物也能帶你慢下腳步，感受生活 。（圖／策展單位提供）

陶藝家吳偉丞，1976年出生於台中，以直覺和「建築」概念進行陶藝創作。他不強調修飾，而是在比例、結構與重量間，留下創作與生命的印記。他的作品肌理自然、內斂且深刻，展現對天地謙遜與自持。他曾參與韓國京畿世界陶瓷雙年展，也多次在新北市立鶯歌陶瓷博物館、日本岐阜縣現代陶藝美術館展出，是台灣當代陶藝界的重要人物。

王旋則生於1972年台北，專注於自然、時間與器物之間的互動。他以手工少量製作，講究視覺比例與材質平衡，讓設計回歸日常使用。王旋關心器物如何被信任與長久陪伴生活。他的作品曾獲德國iF設計金獎、日本Good Design Award、金點設計獎等國際肯定，創作風格始終保持克制與內斂。

展覽不僅討論咖啡風味，更強調器物本身如何影響體驗。正如許月娘所說：「器物，決定一杯咖啡的深度。」在快速消費和標準化盛行的時代，《物的自律》邀請民眾慢下腳步，重新認識工藝帶來的生活層次，讓器物成為日常中深刻的存在。

展覽資訊
• 展覽名稱 |《物的自律 The Autonomy of Objects》
                    吳偉丞・王旋 咖啡器創作展
• 展覽期間 | 2026.01.10 -2026.02.02
• VIP 預展 | 2026.01.09（邀請制）
• 開幕活動 | 2026.01.10（ Sat.）14:00–17:00
• 展覽地點 | 罐空間 台北市大安區麗水街 9 號
• 策展人 | 許月娘
• 金工協力 | 鍾雅涵
• 活動協力 | 根本在旅行

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

