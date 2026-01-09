分析藍綠6都拼兩攻、兩守、兩贏　黃暐瀚示警1狀況鄭麗文恐被轟下台

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026縣市長選舉備受矚目。對此，媒體人黃暐瀚今（8日）針對6都選情分析，藍綠都是「兩攻、兩守、兩贏」局面，他更認為，綠營將全力猛攻「台中、新北」，若是「台南、高雄」沒贏，賴清德主席下台，2028是否連任，出現變數。藍營則是「台南、高雄」搶下一都就算大贏，但「台北、桃園」敗選，國民黨主席鄭麗文將被轟下台。

黃暐瀚表示，先前講過的「五藍、五綠」（五藍：宜蘭縣 嘉義市 台東縣 彰化縣 新竹縣；五綠：嘉義縣 台南市 高雄市 屏東縣 澎湖縣）是自己比較關注的五個縣市（關注藍綠是否翻盤），其餘12縣市基本上情勢比較明顯。

綠營120%力氣 尋求台南高雄連任

針對六都選情，黃暐瀚分析，自己提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。對綠營來說，兩攻「台中、新北」，因為侯友宜、盧秀燕不再尋求連任，面對「新人」，綠營挑戰機會提高，台中何欣純、新北蘇巧慧，將會全力猛攻。

黃暐瀚說，兩守「台北、桃園」，北市桃園一將難求，原因無他，就是幾乎難贏，所以這邊所謂兩守，是守住40%得票率，不是真的已經到了要翻轉勝選的程度，民進黨能在台北桃園拿超過40%，就算不差。

黃暐瀚說，兩贏「台南、高雄」，壯士可以斷腕，斷頭直接升天。台南高雄是民進黨本命區，一定用120%的力氣尋求連任，若是沒贏，賴主席下台，2028是否連任，恐出現變數。

藍營搶下台南高雄一都 就算大贏

接著，黃暐瀚分析，同樣的，對藍營來說，則是兩攻「台南、高雄」，謝龍介、柯志恩猛攻！只要能搶下一都，就算藍營大贏。

黃暐瀚表示，兩守「新北、台中」，新北李四川、台中江啟臣，雖是初選，但侯盧都將全力護盤，總不能幹了八年市長，最後市民卻決定要政黨輪替，這對侯盧都不是臉上有光的事。

黃暐瀚表示，兩贏「台北、桃園」，台北蔣萬安、桃園張善政，目前強到找不出對手，這兩都若是敗選，國民黨主席鄭麗文會被轟下台。

最後，黃暐瀚強調，選情變化很快，目前大勢如此，等22縣市選將確定之後，自己會再進行第二次的分析。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）