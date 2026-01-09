「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押

▲刑事局多年前查獲的「小白機」上億筆個資查詢資料庫，疑似流向車貸業。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在房仲業者間流傳的個資查詢神器「小白機」，如今也成為車貸仲介業者的客戶資料庫，台北地檢署指揮調查局追查發現，曾因販售小白機被判緩刑的知名房仲林聿暐，疑似持續蒐集更新資料後上網兜售，專案小組8日兵分7路展開搜索約談後，懷疑全案仍有共犯未到案，依違反《個資法》將林聿暐聲押禁見。

刑事局在2021年間查獲俗稱小白機的房仲神器，號稱擁有陳水扁、馬英九、蔡英文3任總統在內的1.8億筆個資，而且會不定時更新資料，男子蘇熠宸因透過LINE帳號「房仲開發幫手」、「房仲小幫手」隨機兜售，房仲業務可選擇定期繳費，登入由黃兆城設計的資料庫「people」查詢個資，或是購買「小白機」直接安裝到個人筆電，方便隨時查詢。

蘇熠宸、黃兆城都已經分別遭法院判刑確定，全台各地檢署也陸續查獲曾購買或販售小白機的房仲，其中林聿暐因坦承幫忙蒐集個資販售，獲利15萬元，2022年間被新北地院判刑4個月，緩刑2年。

日前有民眾檢舉遭車貸業務電話推銷，懷疑個資遭到外洩，檢調循線追查，發現林聿暐涉嫌重大，因此在8日展開搜索，因林聿暐堅不透露個資取得來源，檢察官懷疑有其他共犯，因此向法院聲押禁見，另2名被告因犯罪情節較輕，各獲交保5萬元。