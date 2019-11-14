7200萬豪宅是第一顆核彈！韓國瑜自爆：接下來是毒品…還有4顆將引爆

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間購入南港7200萬豪宅，庶民形象受到質疑。對此，韓國瑜表示，這是要把我庶民的形象完全徹底踩碎、打破，南港豪宅是第一顆核彈，未來還有4顆核彈將一一引爆，「我現在就可以爆一顆，可能跟毒品有關。」

對於7200萬豪宅爭議，韓國瑜13日晚間受節目訪問時表示，現在是民進黨老大哥在看著，這是組合拳攻擊，目的是要把他庶民的形象完全徹底踩碎、打破，而第一顆核彈就是南港豪宅，目的是要把他庶民的形象完全徹底踩碎、打破後面還有核彈，但他坦然接受檢驗。

韓國瑜強調，他期待這是一場優質的選舉，某些民進黨候選人用了一些奧步嚐到了甜頭，所以這次選舉沒辦法像他理想中這麼公平公正、這麼乾淨，「全國民眾可以等著看，未來還有4顆核彈一個一個爆，我現在就可以爆一顆，可能跟毒品有關。」

韓國瑜也說，這是猜測，不曉得講出來會不會有人說他自導自演，但是會有一些情治單位、公務員暗中告訴他，叫他注意，「其他還有3顆就不講了，講太多又開始自導自演，但是為什麼我可以氣定神閒的面對？因為我一輩子不貪汙。」

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