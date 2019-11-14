吳敦義苦勸青壯派議員別靜坐　葉毓蘭：願意溝通的國民黨會是台灣重要領航

記者楊蕓／台北報導

國民黨不分區名單引發藍營基層不滿，包括國民黨台北市議員羅智強等青壯派議員13日晚間到黨部前靜坐抗議。14日上午國民黨主席吳敦義親自到場溝通，對此，排名不分區第一位的警大教授葉毓蘭受訪時表示，「看到吳主席跟青壯派民代溝通，願意溝通的國民黨，會是台灣重要的領航。」

吳敦義約在上午9點30分現身，多次苦勸在場青壯派黨員別再靜坐，他強調，不分區名單中常會已經通過，不可能隨意更動，羅智強仍不滿地表示，吳敦義在週六中央委員會還有表達個人意願的空間，程序上還沒完全走盡，強調他的態度非常堅定。

針對不分區名單引發藍營青壯派議員反彈，葉毓蘭受訪時表示，她是一個政治素人，只知道她的使命就是治安為國家發展、經濟發展的基石，所以代表軍公教警消進入立法院，並相信國民黨推出不分區委員名單，也都各自有他們的代表性和功能，「我看到吳主席跟青壯派民代溝通，願意溝通的國民黨，會是台灣重要的領航。」

對於被外界質疑，排名不分區首位亮點不夠，葉毓蘭則說，「我亮點夠不夠，要請各位在未來四年好好檢驗。」

▲葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）



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