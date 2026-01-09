快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（9日）上午10時47分針對20縣市發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（10日）上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：09日上午至10日上午

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣

＊黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，強冷空氣及輻射冷卻影響，今日夜晚及清晨溫度偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大。

今日各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署指出，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰。

周六晚起又有另一波大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

資料來源：氣象署