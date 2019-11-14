國民黨嗆「百年後如何見蔣經國」　宋楚瑜：希望他們不要以小害了大功

▲宋楚瑜、余湘及于美人前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）



記者林銘翰／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，卻遭國民黨嗆聲「請宋楚瑜思量當選機率，當前全民共識是下架無能、傲慢、濫權、酬庸的蔡英文政府，此舉是否有暗助蔡英文連任之虞？讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國」。對此，宋楚瑜14日受訪時表示，「他們講的非常的對，希望他們不要以小害了大功」。

宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，副手由「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘擔任，並由知名主持人于美人扛發言人一職。三人14日上午在親民黨秘書長李鴻鈞與立委周陳秀霞等人的陪同下，前往國父紀念館向國父孫中山銅像獻花致敬，並於會後接受聯訪。

▲宋楚瑜、余湘前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）



對於宋楚瑜宣布參選總統，國民黨13日表示，理解宋楚瑜基於拉抬親民黨立委選情再度出馬的心情，「但是請宋楚瑜思量當選機率，當前全民共識是下架無能、傲慢、濫權、酬庸的蔡英文政府，此舉是否有暗助蔡英文連任之虞？讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國」。

國民黨也表示，宋楚瑜曾任前總統蔣經國的英文祕書，自詡為蔣經國追隨者，若以小私害大公，讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國？國民黨企盼，宋楚瑜著眼大局，大家一起整合最大力量，達成下架蔡政府和民進黨的目標，以確保中華民國永續發展。

對此，宋楚瑜14上午回應，「他們講的非常的對，希望他們不要以小害了大功」。同時他也說，希望國民黨好好想想，孫中山與前總統蔣經國都是他與國民黨非常推崇的政治領導人，但是看到最近各黨各派吵吵鬧鬧，根本沒有把人民的事情放在最前面，因此對於他們的講話不必要多做評論，並強調孫中山與蔣經國的治國能力與作風是他最尊敬推崇的。

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