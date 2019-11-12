韓國瑜稱蔡賴配「武大郎跟潘金蓮」 蘇貞昌：他該擔心的是黨內不合

▲蘇貞昌赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，11日剛對外宣布副手是張善政。針對外傳總統蔡英文可能找前行政院長賴清德搭檔參選，韓國瑜接受專訪時形容，「蔡賴配」就像是武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人不能齊心。對此，行政院長蘇貞昌12日受訪時回應，韓國瑜要擔心跟整合的，應該是國民黨黨內的不合。

韓國瑜11日晚間接受中天政論節目《新聞深喉嚨》專訪，針對「韓張配」與「蔡賴配」的比較，韓國瑜認為「蔡賴配」是「頭齊腳不齊」，覺得賴清德心裡「很不爽」。他表示，「韓張配」跟「蔡賴配」不會一樣，因為後者是不得已才配在一起，就像武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人並非齊心協力；且賴清德在參加民進黨總統初選時，被蔡英文的網軍瘋狂批評，這叫賴清德怎麼吞下一口氣？

蘇貞昌12日受訪時表示，民進黨是台灣土生土長的民主政黨，打破國民黨黨禁、威權成立的，「我們深知民主是要好好的，大家真正從內心出發，堅守民主的真隨，在黨內競爭時，再怎麼競爭激烈，競爭之後，就是團結合作，所以我和蔡英文總統就是最真實的例子。」

蘇貞昌提到，現在和蔡英文一起合作，為福國利民做努力，相信不論是蔡英文或賴清德，都是成熟的政治人物，經過初選也已經表現風範給大家看得很清楚。

蘇貞昌強調，「所以韓國瑜應該擔心的，應該去整合的，是他黨內的不合，不是用不相當的例子，批評民進黨。」

至於對「韓張配」的評論，蘇貞昌說，這是韓國瑜的選舉運作，沒有評論。

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