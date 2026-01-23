學校住海邊！期末考百人記警告奇葩理由曝　外套放大腿也不行

▲台南某高中期末考後，上百名學生因考試違規遭記警告，名單多達4頁，琳瑯滿目的違規項目在網路引發熱議。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一所高中日前期末考結束後，竟傳出上百名學生因考試各種名目違規，遭校方記警告，公告違規名單多達4頁，內容被網友曝光掀起熱議，從公告違規事項多為日常細節，包括椅子下方未淨空、椅子下放筆盒、放衛生紙、抽屜放筆盒、桌上有衛生紙，甚至外套放在膝蓋上，也全都列入違規，引發學生與網友質疑校方實在「管太多」。

從流出的違規紀錄表可見，有學生因桌邊放置餐袋被記警告，有人在抽屜內放筆盒就違規，桌上出現衛生紙也不行，其中最多人中鏢的原因，則是「椅子下方未完全淨空」，一不注意就吞下一支警告。相關名單在社群平台流傳後，迅速引發討論。

不少網友留言開酸，「是怎樣警惕學生到這樣程度」、「在這邊拿警告比喝水還簡單欸」、「不放在桌椅難道放老師桌上？桌上、抽屜跟筆盒就算了，衛生紙放椅子下是醋飯天條了嗎？」、「這什麼傻逼學校」、「你就告訴我吧，不然筆盒要放哪？需要搞個磁懸浮的放著嗎？」…，網友幾乎一面倒質疑校方規定過於嚴苛，已超出合理管理範圍。

校方指出，這個都有事先告訴的，而且不是說現在才開始這樣做，事先跟同學都有說明，所以這個也不是第一次這樣子做，基本上以前考試就有這樣子做。校方在考試前都有公佈說考試的時候要做什麼事情，然後哪些事情不能做，這個都有相關的學校規定。所以基本上還是依學校的規定來去做處理，目前校方會依現在的規定做，那日後如果有需要調整校方就會再做。

校方說，基本上還是比較說希望孩子去正視期中考這樣子的事情，這是重要的事情，要做的事情就是要去把它做好。此外，雖有處分，但處分完學生還是可以「消過」，後續可透過愛校服務或功過相抵方式消過，不會影響長期學習權益。