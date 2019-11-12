賴士葆再扯「蘇揆酸小英」　蘇貞昌無奈：是讚她領導「有」方

▲蘇貞昌赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌12日至立法院針對「中央政府新式戰機採購特別預算案」進行報告及備詢。國民黨立委賴士葆質詢時質疑蘇貞昌酸蔡英文「領導無方」，但事實上該事件是媒體錯誤報導，蘇貞昌原意是用台語讚蔡英文領導「有」方。面對賴士葆質疑，蘇貞昌無奈解釋，「就領導『有』方阿，就『有』啊。」

蘇貞昌日前出席活動時讚賞總統蔡英文領導有方，由於台語的「有」，聽起來相似於中文的「無」。活動後，部分媒體下標稱蘇貞昌嗆蔡英文「領導無方」，不過，事後都已經更正報導，電視台也公開致歉澄清，強調蘇貞昌是讚賞蘇貞昌領導「有」方。

雖然媒體已經更正報導，不過，賴士葆12日質詢時還是再拿此議題做文章。他質詢時連放三次相關影片，影片播畢後，蘇貞昌無奈苦笑。賴士葆問，「蔡總統領導無方？」蘇貞昌答，「委員，你聽不懂啦！」賴士葆回答，「你再播一次！蘇貞昌說蔡總統領導無方！」

賴士葆稱自己對蘇貞昌很好，要他解釋清楚。蘇貞昌無奈笑答，「就領導『有』方阿，就『有』啊。」強調是台語的「有」，而不是中文的「無」。不過，賴士葆繼續嗆，「你很會凹」。蘇貞昌則無奈回應，「你看現場拍手成這樣」。

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