民調落後李四川9.8百分點　蘇巧慧參考：努力把個位數差距追過去

▲李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》22日公布最新「2026新北市長選舉可能人選支持度民調」，若是「藍白合」，李四川對決民進黨蘇巧慧，有45.8%支持李四川、36%支持蘇巧慧，差距9.8個百分點；若是「三腳督」，李四川、蘇巧慧、黃國昌三人參選，有34.2%支持國民黨的李四川，32.7%支持民進黨的蘇巧慧，15.4%支持民眾黨的黃國昌。對此，蘇巧慧回應，每一份的民調她都會仔細看，會認真持續現在的狀態，把個位數差距追過去。

蘇巧慧回應，其實每一份的民調她都會仔細看，前一天有一份民調，說她在年輕人和板橋有大幅的優勢，但是，後一天就有一份說她在年輕人和板橋輸了，但整體的差距反而縮小非常多。

蘇巧慧強調，不過民調都是參考，會認真持續現在的狀態，把長跑當作短跑衝刺，認真的爭取更多新北市民的認同，把這個個位數的差距追過去。

至於選戰節奏，蘇巧慧強調，她的選戰都是照自己的節奏，每一個族群，各年齡、性別，每一張票都重要，每一位選民都重視，會照著自己的節奏，認真爭取更多人的認同。

而民調顯示，中間選民部分，蘇巧慧支持度略勝李四川，對此，蘇巧慧表示，台灣的選民都很聰明，他們在看一個候選人，會看長期的表現，所以每一位能夠成為市長候選人，都有長期的經歷，足以讓社會來做檢視。

蘇巧慧表示，自己三屆、十年的表現，在國會的成績，15 次的「優秀立委」，在地方爭取的政績，我想所有的鄉親選民都看在眼裡。穩定的候選人、長期累積自己的口碑，這是我向新北市民報告我自己過往的成績，也是我未來爭取認同最大的保證。