快訊／張善政確定是韓國瑜副手！配合度高、跨部會協調經驗被看重

記者羅婉庭／台北報導

針對外界關心國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選，據近韓人士指出，確定就是無黨籍的國政顧問團總召張善政，他除了過去的行政經驗豐富，韓國瑜欣賞張善政的特質還包括他滿意度佳，有行政企業歷練，配合度高、身段柔軟、且爭議少，具備豐富跨部會協調經驗，非傳統政治人物。

▲韓國瑜國政顧問團總召張善政。（資料照／記者張一中攝）

近韓人士表示，張善政同時擁有韓國瑜要求的兩項條件，對於專業性，他有行政歷練，包括科技部長、行政院長；在國際觀上，他有Google公司亞洲硬體總監的經驗。對於韓國瑜的「加分」程度，他認為，至少可以增加5-10%。

該人士表示，日前韓國瑜派副市長李四川詢問過前新北市長朱立倫擔任副手意願，但當時已被拒絕，才開始徵詢其他口袋名單，起初是往企業界、財經界尋找適合人選。

該人士說，張善政也是馬政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長；他過去的經歷也十分受矚目，他曾任國家生技醫療產業策進會會長、華邦電獨立董事、宏碁獨立董事及善科基金會董事長、智網聯盟總網會長、台灣大哥大董事兼基金會董事長，算是相當多元、豐富，也符合韓國瑜的副手條件。

韓國瑜辦公室對此也回應，熱愛中華民國、有責任感，並且有很好的國際觀與治理能力，也請各位多些耐心，市長會很快跟大家公布。

而韓國瑜10日也在高雄受訪時表示，11日就會跟各界提出報告，9日就已經表達的非常清楚，副手是一位熱愛中華民國、具有國際觀、瞭解當前台灣發展最重要的需求，總統、副總統候選人都願意攜手開創台灣美好未來、帶給國人信心，明天就會跟各界報告。

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