「蔡賴配」擬11月14日正式登場　藍綠副手上演「前閣揆」對決　

▲張善政、賴清德擔任副手，上演「閣揆對決」的戲碼。（圖／合成圖）



記者陶本和／台北報導

面對2020總統大選，國民黨總統副總統參選人「韓張配」敲定，民進黨方面「蔡賴配」也預計本週四（14日）正式亮相。在副手的對戰組合上，張善政與賴清德都擔任過行政院長，也被外界視為「閣揆」對決的戲碼。

在藍陣營方面，韓國瑜搭擋張善政，可以產生「互補」功效，張善政協助產業界、立委參選人造勢場合，本身主導的國政顧問團，持續推出政策來跟民進黨較勁。

國政顧問團成員指出，張善政有科技、經濟專業，熟悉國政，可以幫助韓國瑜加分，幫忙增加年輕人、社會菁英，以及中間族群的票源。

在民進黨方面，蔡英文與賴清德搭擋已經呼之欲出，目前就等最後揭牌，據黨內人士評估，預計在本週四（14日）會正式亮相。至於賴清德的角色，則被認為能鞏固深綠基本盤，另一任務是催出投票率。

黨內人士說，蔡英文在全代會上的演說，對於黨內士氣相當重要，其中關鍵句，就是感謝初選競爭的賴清德，並且公開宣示，在2020大選賴清德不會缺席，此番談話即便沒有明說大選時，賴清德的角色，但已經是公開喊話，是初選分裂後，傷口癒合的一大步。

在「蔡賴配」的評估上，黨內人士表示，在深綠獨派方面，相關團體對執政黨的批評越來越顯著，黨內仍希望團結各方勢力。另一方面，則是立委的選情，擔心會被獨派分食，特別是區域立委的選戰，必須要集中選票。黨內人士認為，韓國瑜在基層實力強、選民熱情，在綠營的基層熱情必須被催出來，賴清德挺身擔任副手，除了象徵初選裂痕的復原，也要激起士氣喚回深綠獨派的熱情。

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

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