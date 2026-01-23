　
政治

台東鳳梨釋迦外銷受挫　藍委成功爭取拓銷獎勵補助

▲▼ 台東鳳梨釋迦外銷受挫，黃建賓成功爭取拓銷獎勵補助 。（圖／國民黨立委黃建賓辦公室提供）

▲台東鳳梨釋迦外銷受挫，黃建賓成功爭取拓銷獎勵補助 。（圖／國民黨立委黃建賓辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

台東縣鳳梨釋迦產季到來，但許多農民反映，受天災及關稅等因素影響，外銷通路及價格都受到嚴重衝擊。台東縣立委黃建賓今（23日）與農業部舉行會議，成功爭取台東釋迦海外拓銷獎勵補助及國內產銷輔導措施，要求除了拓展多元通路，中央也必須就關稅議題積極溝通磋商，穩定台東釋迦農友生計。

據農業部統計，本期鳳梨釋迦收穫面積約2454公頃，台東縣佔比高達99%，產量為1萬2761公噸，受楊柳颱風影響，本期主要採收時間為1月下旬至2月下旬，目前採收進度約1至2成。

黃建賓指出，鳳梨釋迦是許多台東農友賴以為生的經濟作物，但去年風災造成落果嚴重，加上中國大陸課徵29%關稅及產地競爭影響，許多農民朋友反映，外銷狀況及價格都受嚴重衝擊，亟需政府伸出援手。黃建賓今也在立法院邀集農業部國際司長蕭柊瓊、農糧署副署長陳啟榮舉行會議，要求中央務必盡速針對台東釋迦提供運費、資材補助等措施，幫助農友度過難關。

黃建賓表示，已獲得農業部承諾，將推出海外拓銷獎勵計畫，針對亞洲、歐美紐澳及中東地區提供空運及海運獎勵，若有取得產銷履歷、技術改良認證等，還可獲得加碼獎勵，相關辦法近期就會公告。國內產銷部分，將輔導合作社、農會與四大通路合作，擴大內需市場，並視產地價格狀況啟動多元加工補助。

黃建賓表示，將持續在立法院為台東發聲，協助釋迦農友拓展通路、穩定生計，但中央不能忽略中國大陸仍是鳳梨釋迦主要外銷市場的事實，雖然台東縣長饒慶鈴積極溝通推廣，不過關稅議題仍是中央的職權，期盼中央扛起責任、放下意識形態，持續為農民積極磋商。
 

01/21 全台詐欺最新數據

台東鳳梨釋迦外銷受挫　藍委成功爭取拓銷獎勵補助

