政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

▲張善政。（圖／市府提供）

▲張善政。（圖／市府提供）

記者郭運興／台北報導

寒假到來，桃園市長張善政今（23日）表示，寒假對一些家庭來說，快樂不見得變多，反而煩惱放大了，因為少了學校午餐，為了讓低收、中低收及有需要的孩子，也能吃到安心的午餐，市府持續辦理寒暑假愛心午餐，完整涵蓋寒假與年假期間，預計5,815位孩子受惠。他也強調，「我們希望讓每個有需要的孩子，都不會挨餓、也不會被遺忘。照顧這件事，一直都會在，不會放假」。

張善政表示，孩子們期待寒假，但對一些家庭來說，快樂不見得變多，反而是煩惱放大了。因為少了學校午餐，日常的照顧就多了一份壓力。

張善政說，為了讓低收、中低收及有需要的孩子，在寒假期間也能吃到一頓安心的午餐，寒假期間，市府也持續辦理寒暑假愛心午餐。

實施時間

張善政指出，從1/24 - 2/22每天提供午餐，完整涵蓋寒假與年假期間，預計5,815位孩子受惠，相關經費由市府編列補助，總額超過千萬元，確保照顧不中斷。

領餐方式

張善政指出，不只要有心，更要做到方便、可近、不中斷。所以從去年暑假開始，我們把過去容易遺失、兌換地點又受限的紙本餐券，改成整合到數位學生證。

張善政說，孩子只要刷學生證，就能到7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK直接領餐，把照顧從校門口延伸到社區、也跨越城鄉距離。

因地制宜照顧孩子生活

張善政表示，這次寒假共有225所學校參與，多數學校採用四大超商數位餐券，可兌換65 - 85元的優惠餐點；也有學校結合社區愛心店家，提供現煮熱食，讓孩子吃得到熱騰騰的家常味；偏遠地區學校則提供米、麵、罐頭等物資，方便家庭依需求準備餐食。

最後，張善政強調，謝謝每一位在第一線的校長、老師、行政同仁，也謝謝願意一起接力的超商與愛心店家。「我們希望讓每個有需要的孩子，都不會挨餓、也不會被遺忘。照顧這件事，一直都會在，不會放假」。

01/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

建中生3天2夜墾丁畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映
快訊／新北嚴重車禍　2人無呼吸心跳
高雄豪宅大樓「頂樓失火」！市府開罰9萬　勒令停工鑑定
戶政員收1114萬　民眾個資被賣了
快訊／台股大漲！　再創收盤新高
快訊／13:41發生地震！震度估達3級
15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避
快訊／新北整台車墜河！　駕駛身亡
賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

張善政桃園愛心午餐低收中低收國民黨學生證

