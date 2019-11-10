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張善政證實當韓國瑜副手　「願站出來！」阻止蔡英文連任

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記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日將正式對外公布副手人選，外界盛傳該人選就是國政顧問團總召、行政院前院長張善政。對此，張善政10日出面證實，自己有一些政治影響力，既然韓國瑜需要副手，他也願意盡全力幫忙，站出來阻止總統蔡英文連任。

根據《聯合新聞網》報導，張善政表示，他原本打算在壽豐過退休生活，不過既然韓國瑜需要副手，他也願意盡全力幫忙競選。他也批評台灣快被蔡英文搞得氣數已盡，至少自己有一些影響力，因此也決定願意站出來，不要讓蔡英文連任，至於更詳細的想法，11日會再跟大家報告。

▲▼ 國政顧問團長張善政出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

▲張善政表示，既然韓國瑜需要副手，他也願意盡全力幫忙。（圖／記者張一中攝）

韓國瑜11日就會對外公布副手人選，該人選是一位熱愛中華民國、具有國際觀、瞭解當前台灣發展最重要需求的人。而有近韓人士進一步透露，副手就是前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政，韓國瑜一開始有詢問過前新北市長朱立倫，然而被對方拒絕後，才確定是張善政。

近韓人士表示，張善政同時擁有韓國瑜要求的兩項條件，對於專業性，他有行政歷練，包括科技部長、行政院長；在國際觀上，他有Google公司亞洲硬體總監的經驗。對於韓國瑜的「加分」程度，他認為，至少可以增加5-10%。

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張善政出面證實當韓國瑜副手　「願站出來！」阻蔡英文連任
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