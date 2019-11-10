張善政證實當韓國瑜副手　「願站出來！」阻止蔡英文連任

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日將正式對外公布副手人選，外界盛傳該人選就是國政顧問團總召、行政院前院長張善政。對此，張善政10日出面證實，自己有一些政治影響力，既然韓國瑜需要副手，他也願意盡全力幫忙，站出來阻止總統蔡英文連任。

根據《聯合新聞網》報導，張善政表示，他原本打算在壽豐過退休生活，不過既然韓國瑜需要副手，他也願意盡全力幫忙競選。他也批評台灣快被蔡英文搞得氣數已盡，至少自己有一些影響力，因此也決定願意站出來，不要讓蔡英文連任，至於更詳細的想法，11日會再跟大家報告。

▲張善政表示，既然韓國瑜需要副手，他也願意盡全力幫忙。（圖／記者張一中攝）

韓國瑜11日就會對外公布副手人選，該人選是一位熱愛中華民國、具有國際觀、瞭解當前台灣發展最重要需求的人。而有近韓人士進一步透露，副手就是前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政，韓國瑜一開始有詢問過前新北市長朱立倫，然而被對方拒絕後，才確定是張善政。

近韓人士表示，張善政同時擁有韓國瑜要求的兩項條件，對於專業性，他有行政歷練，包括科技部長、行政院長；在國際觀上，他有Google公司亞洲硬體總監的經驗。對於韓國瑜的「加分」程度，他認為，至少可以增加5-10%。