中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

▲海巡署金馬澎分署於澎湖七美海域查獲越界捕撈的中國籍漁船。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

澎湖海域近期是俗稱「白金」的土魠魚捕撈旺季，海巡署金馬澎分署為維護我國漁民作業權益與海域秩序，全面強化雷達偵蒐與艦艇前推部署能量；22日下午於七美重點海域執行巡弋任務時，查獲中國籍越界漁船，以強勢廣播方式將其驅離，截至晚間9時已成功驅離越界漁船共5艘，後續將加強監控警戒，確保澎湖海域漁業秩序及我國漁民作業安全。

金馬澎分署指出，昨（22日）特別協調艦隊分署「苗栗艦」前往七美重點海域執行巡弋任務。下午2時55分，第十三（澎湖）巡防區透過東吉雷達，於東吉嶼南方海域偵獲數艘未開啟AIS（自動識別系統）的不明船隻，隨即增派第八（澎湖）海巡PP-10087巡防艇趕赴現場查處。

經現場蒐證確認，該批船隻為中國籍越界漁船，且船舷兩側加裝鐵桿，企圖阻擋巡防艇登檢查扣。當時海象惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高約3至4公尺，巡防艦艇仍不畏風浪風險，持續以強勢廣播方式驅離違規漁船。

截至晚間9時止，海巡人員已成功驅離中國籍越界漁船共5艘。為防範中國漁船再度越界作業，苗栗艦仍持續於七美海域擴大雷達偵蒐範圍，加強監控警戒，確保澎湖海域漁業秩序及我國漁民作業安全。