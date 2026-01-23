　
社會 社會焦點 保障人權

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

▲▼海巡署金馬澎分署於澎湖七美海域查獲越界捕撈的中國籍漁船。（圖／記者陳洋翻攝）

▲海巡署金馬澎分署於澎湖七美海域查獲越界捕撈的中國籍漁船。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

澎湖海域近期是俗稱「白金」的土魠魚捕撈旺季，海巡署金馬澎分署為維護我國漁民作業權益與海域秩序，全面強化雷達偵蒐與艦艇前推部署能量；22日下午於七美重點海域執行巡弋任務時，查獲中國籍越界漁船，以強勢廣播方式將其驅離，截至晚間9時已成功驅離越界漁船共5艘，後續將加強監控警戒，確保澎湖海域漁業秩序及我國漁民作業安全。

金馬澎分署指出，昨（22日）特別協調艦隊分署「苗栗艦」前往七美重點海域執行巡弋任務。下午2時55分，第十三（澎湖）巡防區透過東吉雷達，於東吉嶼南方海域偵獲數艘未開啟AIS（自動識別系統）的不明船隻，隨即增派第八（澎湖）海巡PP-10087巡防艇趕赴現場查處。

經現場蒐證確認，該批船隻為中國籍越界漁船，且船舷兩側加裝鐵桿，企圖阻擋巡防艇登檢查扣。當時海象惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高約3至4公尺，巡防艦艇仍不畏風浪風險，持續以強勢廣播方式驅離違規漁船。

截至晚間9時止，海巡人員已成功驅離中國籍越界漁船共5艘。為防範中國漁船再度越界作業，苗栗艦仍持續於七美海域擴大雷達偵蒐範圍，加強監控警戒，確保澎湖海域漁業秩序及我國漁民作業安全。

▲▼海巡署金馬澎分署於澎湖七美海域查獲越界捕撈的中國籍漁船。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼海巡署金馬澎分署於澎湖七美海域查獲越界捕撈的中國籍漁船。（圖／記者陳洋翻攝）

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

27歲BMW男自撞巨石翻車　內臟出血拒認酒駕遭送辦

27歲BMW男自撞巨石翻車　內臟出血拒認酒駕遭送辦

澎湖縣縣道204線烏崁段今(23)日清晨發生BMW休旅車自撞翻覆事故，27歲卓姓男子駕車由郊區往馬公市區行駛時，失控撞上路旁號誌桿與巨石，車輛倒栽蔥翻覆，駕駛一度受困。警消破壞車門將人救出，送醫後發現卓男酒測值高達0.34mg/L，已構成酒駕，警方依公共危險罪方向偵辦。

BMW失控自撞巨石　車頭消失「豬鼻子」噴飛

BMW失控自撞巨石　車頭消失「豬鼻子」噴飛

凌晨不見人影　失智婦一路走到機場方向

凌晨不見人影　失智婦一路走到機場方向

全台首艘可回收利用CT1級漁船亮相

全台首艘可回收利用CT1級漁船亮相

路面施工留下轎車專屬淺洞　網笑翻「最強釘子戶」

路面施工留下轎車專屬淺洞　網笑翻「最強釘子戶」

關鍵字：

澎湖七美漁船越界

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

