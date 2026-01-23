「放心不是密件」！　張惇涵遞報告給黃國昌：可以帶出去看

記者陳家祥／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23日）率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。民眾黨團總召黃國昌說，面對中選會審查的時候會一本初衷，進行專業審查、為國舉才。而行政院秘書長張惇涵則帶了不在籍投票的報告給黨團參考，還特別點出新北市的意見是「不可行」；在拜會結束前，張也不忘遞上報告，「請黃國昌主席放心，它不是密件，可以帶出去看」，而黃國昌則順手交給黨團主任陳智菡。

▲張惇涵遞報告喊「放心不是密件」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）



民眾黨團總召黃國昌說，這次的被提名人有很多都是過去的老朋友，不管是學界或是公共政策領域，都有很多互動機會。對民眾黨來講，面對中選會審查的時候一本初衷，進行專業審查、為國舉才，是執政黨、在野黨共同責任。

張惇涵說，今天真的帶了一份報告來，朝野政黨都有針對不在籍投票都有討論跟提案，下禮拜一立法院有安排公聽會，中選會在去年11月17日發函各縣市選委會，就不在籍投票、公投綁大選等議題提供意見。這邊匯集22縣市意見，提供給黨團參考，也可以讓朝野在審議法案時能更充分、理性討論。

張惇涵特別以新北市為例，以新北市選委會明確回覆，在現行狀況下有很大的困難，是不可行的。總之，22縣市意見都提供給大家參考。

張惇涵指出，代理主委吳容輝在朝野協商時說，這次九合一大選不含公投案件數，就有8896種不同的選票，所以希望這次提名的7位候選人，能再經過立法院人事同意權後，趕緊讓中選會恢復正常運作。

張惇涵也提到，立委要參選縣市長的人，包括各政黨已經提名的縣市、還有還名提名但立委已經表態的縣市，總數至少有20人。他呼籲，距離年底九合一選舉不到10個月，「誠摯呼籲朝野，能就未來人事同意權的審查，依照立法院的審查方式，讓中選會人事同意權能盡快順利通過」。

張惇涵說，一方面保障被選舉人，更重要是保障全國選舉人的權利，希望年底九合一大選能如期如質順利圓滿展開跟結束，展現民主台灣的公民力量。

而在拜會最後結束前，張惇涵也將行政院彙整的報告交給黃國昌，強調真的是報告，「請黃國昌總召、主席放心，它不是密件，可以帶出去看」。