陸配李貞秀2月進國會！陸委會指未收到放棄國籍證明　黃國昌批淪側翼

▲李貞秀將在2月遞補民眾黨不分區立委。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

陸配李貞秀預計2月1日遞補民眾黨不分區立委，陸委會副主委梁文傑表示，截至目前，各主管機關尚未接獲李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）說，法律怎麼規定就怎麼執行，陸委會在事情搞清楚前就急著對外放話，淪為好像民進黨側翼，真的蠻遺憾。

梁文傑22日在例行記者會上提到，截至目前，政府各個主管機關都還沒有接獲李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件。梁指出，《國籍法》20條的規定，是禁止雙重國籍的，也就是說，就任的1年之內必須放棄（對岸國籍），「所以該怎麼做，就按照國籍法的規定」。

根據《國籍法》20條，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、直轄市山地原住民區、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。

黃國昌說，相關法律怎麼規定就怎麼執行，陸委會做為一個行政機關，依法行政應該是最基本的要求吧？如果自己有些事情都還搞得不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊，堂堂陸委會淪為好像民進黨側翼，真的蠻遺憾。