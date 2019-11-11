張善政曾說「當副總統不如做農夫」　如今站出來阻止蔡英文連任

▲張善政。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院前院長張善政確定擔任國民黨總統參選人韓國瑜的副手，引來熱烈討論。不過，張善政曾在今年初接受廣播專訪就曾說過，會參選到底「不擔任副手」，到了6月時態度軟化「不排除當副手」，最後在8月接下韓國瑜國政顧問團總召，但對於副手意願仍未確定，最終在18日參選登記截止前批上戰袍，「韓張配」確定成形。

今年初，國民黨內總統初選鬧的紛紛擾擾。張善政在1月2日接受廣播節目專訪，被問到是否以無黨籍身分擔任副手？他回應，「當副總統還不如做假日農夫。」

當時，張善政提到，趁農曆年先一沉澱陣子靜下心來思考，若無黨籍參選必須連署，還有保證金問題，這些都沒有黨的資源；另外，他也提到，台灣社會及民眾是否期待或接受一個無黨籍總統，無黨籍總統是否可以促進黨的對話，不要再有這麼多對立？

而在國民黨總統初選前，6月底時，張善政態度逐漸軟化「不排除當副手」，事後又隨即澄清，仍要選到底，「沒有要當副手」，但在不讓總統蔡英文連任的大前提下，不排除跟國民黨的人選有「任何的」合作可能。

此時，國民黨正在初選交鋒的階段，鴻海集團創辦人郭台銘閃電參選，在黨內掀起極大風波。在國民黨初選結束後，韓國瑜確定勝出，代表國民黨角逐2020總統大位，當時外界就相當關注副手人選，新北市長朱立倫、張善政都被視為是最佳人選。

8月17日，韓國瑜「國政顧問團」正式成軍，由張善政擔任顧問團總，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源及前政務委員蔡玉玲擔任副總召。

張善政9月26日受訪時表示，誰對韓國瑜加分最多，就應該優先考慮，如果民調結果是朱立倫領先，就可優先考慮，但還是尊重韓國瑜的意願。

韓國瑜的副手人選爭議多時，最終在18日參選登記截止前公布，確定是國政顧問團總召張善政，韓國瑜也將於11日上午在高雄開記者會正式宣布。

張善政說，韓國瑜找他當副手，他不敢說已經準備好，但一定會盡力而為，站出來阻止蔡英文連任，畢竟他還有一些政治影響力，不能置身事外。報導曝光後，近韓人士也披露，張善政擁有韓國瑜要求的兩項條件，一是擔任過科技部長、行政院長，有行政歷練；二是國際觀上有Google公司亞洲硬體總監的經歷。

▲韓國瑜、張善政。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

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