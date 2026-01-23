獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

▲聖石金業涉詐騙吸金，執行長張桂洋(右)在檢警第一波行動中獲200萬交保，當時在旁陪伴聖石陳姓公關長也被拘捕到案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪／台北報導

檢警偵辦聖石金業涉嫌「假購金條真吸金」涉嫌違反銀行法、詐欺進入收尾階段，刑事局22日發動搜索，針對聖石金業高階主管包含各分處處長、總公司公關長進行拘提約談行動，刑事局證實檢察官開出11張拘票拘提10名處長及曾任知名報社、網媒社會線記者的陳姓公關長，檢警懷疑陳姓公關長過往在警界人脈，多次為聖石董事長邱嬿妤牽線認識警界高層人士，甚至打聽檢警偵辦聖石金業吸金案偵辦進度，目前遭拘提11人仍在接受警方偵訊中。

加入聖石到底有多好賺？警方清查發現，光是陳姓公關長自己利用在聖石工作之餘時間、向過往熟稔的警官、媒體同業銷售聖石黃金契約，在這2-3年內抽傭獲利就突破新台幣千萬元。據了解，聖石案在去年12月初北檢指揮刑事局執行全台大搜索爆發後，雖然負責人邱嬿妤經複訊後以500萬元交保候傳，但檢警持續監控被害人自救會群組，發現邱女及聖石金業高層未有悔意，仍透過公司業務和受薪幹部，在群組內以一般購買聖石契約的投資者，以不實話術安撫群內被害人，強調公司正派經營，若非遭檢警查扣一定可以正常營運。

▲聖石金業董事長蔡承翰（右）500萬交保，當時陳姓公關長也在旁陪同離開。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，被害人群組中一暱稱「台中小宇」的自救會成員，頻繁以超商咖啡買2杯88折優惠，比喻聖石金業因實體黃金採購量大，所以享有全台最低的進貨價格，以不合理話術誤導投資大眾，宣稱自己也是購買數公斤黃金條塊大戶，炫耀聖石高層跟瑞士亞格賀利氏鑄金廠高層很熟「可以一起喝茶那種」，企圖誤導被害民眾不要出面報案。

但聖石放縱公司幹部業務在自救會群組大放厥詞，以話術洗腦被害人，也讓檢警認定聖石金業在犯後第一波調查行動結束後，相關涉案犯嫌未有收斂，「小宇」也在22日遭警方拘提帶回調查。加上目前已超過300名被害人出面向警方提告，檢警調查工作趨近收尾整理階段，聖石吸金案件預計將會在農曆年後由檢察官偵查終結。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產