社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

▲▼聖石金業涉詐騙吸金，聖石執行長張桂洋200萬交保(花襯衫)。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲聖石金業涉詐騙吸金，執行長張桂洋(右)在檢警第一波行動中獲200萬交保，當時在旁陪伴聖石陳姓公關長也被拘捕到案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪／台北報導

檢警偵辦聖石金業涉嫌「假購金條真吸金」涉嫌違反銀行法、詐欺進入收尾階段，刑事局22日發動搜索，針對聖石金業高階主管包含各分處處長、總公司公關長進行拘提約談行動，刑事局證實檢察官開出11張拘票拘提10名處長及曾任知名報社、網媒社會線記者的陳姓公關長，檢警懷疑陳姓公關長過往在警界人脈，多次為聖石董事長邱嬿妤牽線認識警界高層人士，甚至打聽檢警偵辦聖石金業吸金案偵辦進度，目前遭拘提11人仍在接受警方偵訊中。

加入聖石到底有多好賺？警方清查發現，光是陳姓公關長自己利用在聖石工作之餘時間、向過往熟稔的警官、媒體同業銷售聖石黃金契約，在這2-3年內抽傭獲利就突破新台幣千萬元。據了解，聖石案在去年12月初北檢指揮刑事局執行全台大搜索爆發後，雖然負責人邱嬿妤經複訊後以500萬元交保候傳，但檢警持續監控被害人自救會群組，發現邱女及聖石金業高層未有悔意，仍透過公司業務和受薪幹部，在群組內以一般購買聖石契約的投資者，以不實話術安撫群內被害人，強調公司正派經營，若非遭檢警查扣一定可以正常營運。

▲▼聖石金業涉詐騙吸金，聖永金業董事長蔡承翰500萬交保，限境限海(右)。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲聖石金業董事長蔡承翰（右）500萬交保，當時陳姓公關長也在旁陪同離開。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，被害人群組中一暱稱「台中小宇」的自救會成員，頻繁以超商咖啡買2杯88折優惠，比喻聖石金業因實體黃金採購量大，所以享有全台最低的進貨價格，以不合理話術誤導投資大眾，宣稱自己也是購買數公斤黃金條塊大戶，炫耀聖石高層跟瑞士亞格賀利氏鑄金廠高層很熟「可以一起喝茶那種」，企圖誤導被害民眾不要出面報案

但聖石放縱公司幹部業務在自救會群組大放厥詞，以話術洗腦被害人，也讓檢警認定聖石金業在犯後第一波調查行動結束後，相關涉案犯嫌未有收斂，「小宇」也在22日遭警方拘提帶回調查。加上目前已超過300名被害人出面向警方提告，檢警調查工作趨近收尾整理階段，聖石吸金案件預計將會在農曆年後由檢察官偵查終結。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

基隆消防隊長殉職

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

即／聖石金業檢警第2波行動「再拘11人」　高階主管全入列

主打黃金買賣的知名金業公司「聖石金業」因涉嫌利用投資黃金的方式進行詐騙，引發外界關注。2025年12月初檢警先將董事長邱嬿妤等30人拘提到案。刑事局報請北檢展開第二波拘提行動，自22日截至目前為止，一共拘提11人，名單內包括聖石金業公關長、各處處長、高階營業主管等，至於詳細案情仍有待進一步調查釐清。

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室回應了

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

獨／聖石吸金自救會推自救指南

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

