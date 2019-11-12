韓陣營選戰南北分工「地域性、專業塊」　張善政首場輔選兩週前就敲定

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的競選總部設立在高雄，擔任國政顧問團總召同時也是副手的張善政則是沿用原本的辦公室，設在台北市東門站附近，因此韓陣營的分工規劃為「北善政、南國瑜」。另外，張善政11日被宣布為副手後，隔日一早就在台北安排輔選活動，據此場活動在前兩週就已敲定。

張善政表示，他跟韓國瑜的選戰分工主要分為兩塊，包括地域性跟專業區塊，地域性確實是他著重在北部，韓國瑜在南部，但也沒有一定，中南部若有產學、科技相關的座談或同性質活動，他都會參與，另外在區塊的部分，他則是針對學術、產業、科技領域的政見作主導。

韓國瑜在宣布副手隔天沒有公開行程，不禁讓外界質疑，很少有總統參選人平日沒有行程，綠委則譏諷他連選舉都不認真。對此，張善政表示，他們各自分工明確、不會互相干涉對方行程，而是透過幕僚把各自的分工講好，所以他也不會問韓國瑜今天去哪裡。

但他強調，自己在周末也有座談餐敘，都沒有公開，「本來就不需要公開，沒公開行程跟沒行程不能混為一談，問這個問題的人....我不批評他了！」

張善政上午與國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍、台北市第4選區參選人李彥秀直播談政見，這也是他正式成為韓國瑜副手之後的首場輔選活動，因此格外受關注。在記者會結束前，李永萍、李彥秀送給張善政特地準備的巧克力，李永萍表示「選舉是苦的，但吃下去之後是甜的」像巧克力一樣。

她也強調，非常感謝張善政如期出席，因為這場活動是在兩週前就安排好，希望連結汐止港湖提聯合政見，沒想到韓國瑜11日在高雄宣布了副手人選，院長也沒有因為身份改變取消直播安排。

▲張善政、李永萍、李彥秀舉辦聯合政見發表。（圖／記者徐斌慎攝）

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