韓國瑜老提性？綠營女將轟「史上最變態」　韓競辦：雞蛋裡挑骨頭

▲民進黨立委及議員開記者會批韓國瑜、李佳芬、謝龍介失言。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

立法委員劉世芳12日召集高雄市議會女性議員代表高閔琳、康裕成，共同於高雄市議會民進黨黨團招開聯合記者會，大力譴責韓國瑜、李佳芬、謝龍介三人在台各地造謠抹黑，嚴重歧視女性的發言，眾人舉牌高喊「史上最變態韓國瑜」、「身為女性的黃昭順出來表態」、「張善政出來善後」。

▲民進黨立委及議員開記者會批韓國瑜、李佳芬、謝龍介失言。（圖／記者洪靖宜攝）

立法委員劉世芳指出，韓國瑜11日晚間受訪時，形容「蔡賴配」如同武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心，三位女性民意代表表示，韓國瑜身為總統候選人，說出這樣的話嚴重失格。

市議員高閔琳指出，李佳芬公開說，現在學校會教小三生「肛交」、教小六生「性高潮」，批評李佳芬身為公眾人物，卻不查證、引用來源不明資訊，是對教育工作者的惡意污衊；高閔琳質疑，李佳芬自己身為教育經營工作者，難道過去維多利亞學校都教這些嗎？



市議員康裕成更指出，台南市議員謝龍介11日晚間在後援會成立大會上以「妓女」諧音辱罵總統蔡英文，康痛批「我們覺得好噁心，怎麼那麼色，怎麼那麼黃」，記者會最後，眾人舉牌高喊「史上最變態韓國瑜」、「身為女性的黃昭順出來表態」、「張善政出來善後」。

而韓國瑜競選辦公室則回應，正常人都不會認為「潘金蓮武大郎蓋被子齊頭不齊腳」的比喻有任何不當聯想，這只是民間俚語形容不對等的關係，呼籲民進黨不要一而再再而三的扭曲、無限延伸韓市長的話；這樣刻意在雞蛋裡挑骨頭的操作，對民主的發展一點幫助都沒有。