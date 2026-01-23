詹能傑今移靈！同仁冒雨落淚送別　入祀忠烈祠程序已在簽辦中

▲基隆勇消詹能傑移靈。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」21日深夜傳出惡火，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救人捨身摘下面罩給受困的羅姓女子(34歲)使用，但最終2人仍雙雙宣告不治。詹能傑殉職消息傳出後，家屬、同仁都哀慟萬分，無法相信詹能傑竟再也回不來。昨(22日)下午家屬重返現場招魂，今(23日)上午，弟弟捧著靈位移往會場，同仁也冒雨前往現場，向這位勇消告別。

台北生活家社區21日深夜發生火災，由於屋內堆滿大量雜物，導致34歲羅姓女子遭壓住受困。詹能傑3度進入火場救援，並將自己的氧氣面罩摘下來給羅女使用，不料隨後濃煙加劇，2人均失去意識，等到其他消防同仁尋獲時，2人都已經失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救，平時熱愛重機運動，與妻子結婚後育有一名女兒，現已就讀國小四年級(9歲)。在殉職消息傳出後，基隆市長謝國樑表示，將爭取從優撫卹，並入祀忠烈祠；消防署長蕭煥章也承諾，將會從制度面照顧詹能傑的9歲女兒，一路支持到她大學畢業為止。

今詹能傑移靈，弟弟詹庭豪手捧靈位走進會場，神情哀戚凝重，不少消防同仁也冒雨到場送別，一度紅了眼眶。副市長邱佩琳表示，昨天市長有說希望詹能傑能進忠烈祠，也有很多人士表達願意捐助善款，市政府會就家屬的要求盡最大的施助，「我們以詹能傑為榮，希望家屬能夠節哀。」

▲基隆市副市長邱佩琳。（圖／記者郭世賢翻攝）

內政部長劉世芳今也到現場慰問家屬，表示各界都對詹能傑的殉職感到非常不捨，是消防界的一大損失，她已請消防署就後續事宜盡力協助，對於入祀忠烈祠一事，目前已經在簽辦相關程序，希望能盡早達成家屬的期望，未來也請基隆市消防局與消防署就火災原因調查清楚，相關結果會適時對外界公布。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者郭世賢翻攝）