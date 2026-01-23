中選會被提名人下午拜會國民黨團　羅智強：游盈隆相對中立

▲行政院秘書長張惇涵率中選會委員被提名人中選會主委被提名人游盈隆、中選會副主委被提名人胡博硯、中選會委員被提名人黃文玲、 李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義拜會在野黨團。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23日）下午將率7名中選會被提名人拜會國民黨團，包含中選會主委被提名人游盈隆等人。國民黨團書記長羅智強表示，這次中選會的提名，民進黨算是做到了最基本的一個誠意跟尊重，至於游盈隆，他過去雖然是民進黨出身的，但是他相對是中立，後續黨團會再做一個共同的決定。

羅智強表示，在過去幾次人事提名的過程當中，只有中選會這個提名，他認為民進黨算是做到了最基本的一個誠意跟尊重，以及廣納人才這個最基本的一個標準，這是其他人士案沒有的。

羅智強舉例公視的董監事提名，在蔡英文執政的時候，公視的董監事的提名還有在野黨推薦的人選，那時候民進黨還是多數黨，但他們還有給在野黨推薦的人選，可是現在，國會少數的賴清德，他公視董監事就全部他自己提名，完全不去詢問在野黨的意見了。

羅智強說，但今天中選的人選是好的開始，但是因為他還是要經過相關的審查的程序，所以他們依然會盡責的完成這些審查的程序，最後由黨團大會來決定，哪些的人選是適任的，他們還是會投下同意票；那哪些人選覺得不適任，一樣會投下不同意票。

對於中選會主委被提名人為游盈隆，羅智強說，他個人認為，游盈隆過去雖然是民進黨出身的，但是他在公共事務上的一些投入，他相對是中立的，但這部分是他個人的意見，最後還是要回到黨團的共同決定，等到審查完成之後，黨團會再做一個共同的決定。

