國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者葉國吏／綜合報導

中天記者兼主播林宸佑因涉違反《國安法》與貪汙等罪名，被法院裁定收押禁見，引發兩岸政治口水。國台辦批評民進黨打壓異己，陸委會則回擊，質疑相關說法更像台灣在野黨發言。

涉案細節曝光 檢調追資金流向

檢調指出，林宸佑涉嫌以金錢引誘現役軍人拍攝手持五星旗的影片，並打探軍事機密，目前已遭羈押。案件關鍵在於他被控違反國安相關法令，情節不單純，國安單位高度重視。

根據《鏡週刊》揭露，檢方從林宸佑手機中發現，他一年多來疑似透過地下匯兌與泰達幣等虛擬貨幣，收受大量中國資金，甚至可能已對基層士官兵行賄上百萬元，調查範圍仍在擴大中。

▲中天記者林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

疑觸及軍機密 國台辦強烈反彈

檢調進一步掌握，林宸佑曾接觸負責操作新式防空飛彈的軍中士官，疑似取得重要操作手冊與參數，案情急速升溫，也讓國安圈繃緊神經。

國台辦21日在例行記者會上，被問及本案是否涉及中國對台滲透資金時，發言人彭慶恩批評民進黨政府動用司法，給政敵扣帽子，形容這是製造所謂「綠色恐怖」，企圖挑動兩岸對立。

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

陸委會反擊 強調尊重司法

對此，陸委會副主委梁文傑22日在例行記者會回應，國台辦的說法如果不先說是他們講的，聽起來幾乎就像台灣在野黨的論調，內容相去不遠。

梁文傑強調，政府全力支持司法單位依法偵辦共諜案件，也尊重後續審判結果，不會針對個案多作評論；他同時呼籲，在野政治人物、名嘴以及中共方面，都不應對司法程序說三道四，更沒有評論空間。