　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者葉國吏／綜合報導　

中天記者兼主播林宸佑因涉違反《國安法》與貪汙等罪名，被法院裁定收押禁見，引發兩岸政治口水。國台辦批評民進黨打壓異己，陸委會則回擊，質疑相關說法更像台灣在野黨發言。

涉案細節曝光　檢調追資金流向
檢調指出，林宸佑涉嫌以金錢引誘現役軍人拍攝手持五星旗的影片，並打探軍事機密，目前已遭羈押。案件關鍵在於他被控違反國安相關法令，情節不單純，國安單位高度重視。

根據《鏡週刊》揭露，檢方從林宸佑手機中發現，他一年多來疑似透過地下匯兌與泰達幣等虛擬貨幣，收受大量中國資金，甚至可能已對基層士官兵行賄上百萬元，調查範圍仍在擴大中。

▲中天記者林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

疑觸及軍機密　國台辦強烈反彈
檢調進一步掌握，林宸佑曾接觸負責操作新式防空飛彈的軍中士官，疑似取得重要操作手冊與參數，案情急速升溫，也讓國安圈繃緊神經。

國台辦21日在例行記者會上，被問及本案是否涉及中國對台滲透資金時，發言人彭慶恩批評民進黨政府動用司法，給政敵扣帽子，形容這是製造所謂「綠色恐怖」，企圖挑動兩岸對立。

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

陸委會反擊　強調尊重司法
對此，陸委會副主委梁文傑22日在例行記者會回應，國台辦的說法如果不先說是他們講的，聽起來幾乎就像台灣在野黨的論調，內容相去不遠。

梁文傑強調，政府全力支持司法單位依法偵辦共諜案件，也尊重後續審判結果，不會針對個案多作評論；他同時呼籲，在野政治人物、名嘴以及中共方面，都不應對司法程序說三道四，更沒有評論空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
靈動老師周媛「無碼實戰片」外流　身體成X型被封帳
丹麥總理證實「格陵蘭框架協議」：已與川普啟動合作
川普宣布「格陵蘭終極協議」拍板　總理不知情傻眼
震撼交易！國民送走「王牌左投」　換遊騎兵5名新秀
付錢還要道歉！她曝「台人獨有1習慣」全場共鳴　還嚇到日店員
基隆惡火牆壁疑藏「隱形電流」　消防小隊長觸電抽筋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

邱毅求助陸委會被回「慢走不送」？梁文傑：像我會說的，但沒此事

高虹安曝2分半影片解釋「新竹球場工程」：廠商挖走原土回填廢棄物

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

駐台近50年生變？新加坡「星光部隊」傳撤台　專家：在試探底線

Lalamove條款驚見「中國台灣」　陸委會出手了：將依規定處理

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

格陵蘭折衷方案曝光！　美國設「主權基地」免費換領土

大谷翔平連3季40轟　2026年續拚「連4季」史上第15人

靈動老師周媛「46秒原版片」出土！　身體X型金句一次看

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市！搭載2.0升渦輪＋3排大空間

獨家／貝克漢夫妻注意！60歲美魔女歌手當婆婆發聲：為難媳婦是為難兒子

1月23日星座運勢／處女座理財精準！　金牛週五感情開花結果

川普談成格陵蘭框架協議　丹麥總理證實：已啟動與美合作

詹能傑脫面罩救人殉職　同袍曝可能原因

詹能傑犧牲、北捷殺人案警被酸　心理師痛心「不是殉職才是英雄」

川普宣布拍板「終極協議」　格陵蘭總理傻眼：我完全不知情

【求老爸心理陰影面積】原以為是親子溫馨時光 說好的洗車怎麼變洗爸爸XD

政治熱門新聞

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

高虹安曝影片解釋「新竹棒球場工程」

國台辦批「林宸佑涉共諜」綠色恐怖　梁文傑1句話超酸

「718億新興計畫先行」協商破局　藍轟：民生優先全是謊言詐騙

大螢幕秀「總預算沒審147天」　行政院：在國會辯論不用捨近求遠

Lalamove標中國台灣　陸委會出手了

AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

于北辰：共軍登陸是地獄級任務　進入台海就像高壓洗車一樣怎麼過來

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

更多熱門

相關新聞

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

中天新聞主播兼記者林宸佑涉共諜案，遭到橋頭地檢署搜索並聲押禁見獲准。對此案件，大陸國台辦回應稱，此舉是濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子。

橋檢跨區搜索林宸佑　北檢請票遭駁原因曝

橋檢跨區搜索林宸佑　北檢請票遭駁原因曝

林宸佑利誘「卡債志願役」士官　為了20萬出賣國家機密

林宸佑利誘「卡債志願役」士官　為了20萬出賣國家機密

林宸佑「囂張採訪」起底！　手機微信藏大祕寶

林宸佑「囂張採訪」起底！　手機微信藏大祕寶

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

關鍵字：

林宸佑

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

享樂至上易變月光族的三大星座！

耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

黃仁勳9歲遭霸凌：過了橋才是真正苦難

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面