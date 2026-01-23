SJ連3天降臨開唱！4大地標點燈應援　整個高雄亮「寶藍燈海」

▲迎SJ連三天開唱，高雄全市燈光應援，整座城市變成寶藍色。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

韓國天團SUPER JUNIOR出道20週年世界巡演，今（1/23）起連續三天在高雄熱力開唱，吸引來自海內外大批「欸噗」E.L.F.粉絲齊聚港都。為迎接SJ演唱會，高雄市政府串連城市地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，4大地標及多家飯店同步點亮象徵SJ寶藍色燈光，獻上最熱情的歡迎。

這次SJ連三天開唱，高雄市政府串連城市地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等4大城市地標，同步點亮象徵SJ寶藍色燈光。

▲▼ SJ 20週年應援。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

在城市觀光行銷方面，本次SJ演唱會也有多家高雄飯店旅宿以寶藍色視覺應援或推出旅宿優惠，包括「承億酒店」、「水京棧國際酒店」、「高雄福華大飯店」、「夏優旅居」、「寒軒國際大飯店」、「高雄商旅」、「鳥巢旅館」、「美麗四季精品旅館」以及「高雄洲際酒店」等。

▲▼高雄旅宿業者配合推出寶藍色應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

業者透過燈光設計、館內佈置、限定優惠與主題餐飲，熱情迎接來自世界各地的E.L.F。高雄市政府從城市燈光、地標應援、旅宿響應到旅遊市場秩序管理，熱烈迎接SUPER JUNIOR來到，期盼讓每一位造訪高雄的歌迷粉絲，都能感受到高雄的熱情與真誠歡迎。

▲▼高雄旅宿業者配合推出寶藍色應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，因應這次韓國天團SUPER JUNIOR來高雄演唱，觀光局於「BTS」1月13日深夜正式公佈演唱會日期起，已同步啟動房價專案稽查，除受理民眾網友檢舉案件，另抽查37家旅宿業者，進行房價與訂房資訊查核，目前均未發現售價超出備查房價情形。

觀光局強調，如有超收房價或任意取消訂房等情形，將依《發展觀光條例》第55條第3項規定，按違規情節逐房裁處新臺幣1萬至5萬元罰鍰。市府期待與業者攜手共同珍惜高雄長期累積的觀光品牌與城市形象，以優質服務迎接廣大國際粉絲。