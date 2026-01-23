中選會人事賴卓釋善意　提名人游盈隆盼立院通過「台灣民主一大步」

▲中選會主委被提名人游盈隆（左四）、中選會副主委被提名人胡博硯（右二）、中選會委員被提名人黃文玲（右一）、 李禮仲（左三）、蘇嘉宏（左一）、蘇子喬（左二）、陳宗義（右三）。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23日）率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團。中選會主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆在拜會民眾黨團時說，這次提名，總統賴清德、行政院長卓榮泰已釋出很大善意，從過去單方面任命到請在野黨推薦；若立院能在嚴審後一致投票通過人事案，「這會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步」。

行政院去年12月提出中選會委員名單，提名游盈隆擬任委員並為主委，提名胡博硯擬任委員並為副主委；5名委員提名人分別為黃文玲律師、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。此外，政院提名桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，任期至2027年11月3日止。

游盈隆說，今天來這裡有很重要的任務，就是希望中選會這次人事審查在經過立法院程序後能獲得跨黨派一致支持。

游盈隆指出，在這之前，賴總統、卓院長都釋出很大善意，過去人事任命由單方面決定到這次請在野黨推薦人選，如果立法院能在嚴格審查之後，能一致投票通過，將會是最近藍綠白激烈碰撞後，社會期待中選會能順利回到健康的組織狀態，這是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步。