一次性連拔12顆牙！　山西老婦「險死」心梗休克進ICU醫病

▲大陸一名婦女在診所一次性拔牙12顆致心梗休克 。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

山西省曲沃縣近日發生一起嚴重的醫療糾紛。一名53歲婦女因牙齒鬆動前往當地口腔診所就醫，醫生竟然把患者上方12顆牙齒全數拔除，導致患者隨後出現急性心肌梗塞與休克，一度命危送入加護病房（ICU）。目前家屬與診所針對賠償事宜與醫療疏失仍無共識，當地衛生健康局已介入調查。

綜合陸媒報導，家屬韓先生回憶，其母於去年12月17日前往當地知名的「宋X榮口腔」診所諮詢植牙。韓先生強調，術前主治醫生曾告知上方牙齒需拔除，但表示會「分多次處理」，家屬簽署告知書時，並未獲知當天會一口氣拔除12顆牙。

家屬控訴，拔牙手術持續兩個多小時，母親術後下巴脫臼、神情痛苦，緊急送醫後被診斷為急性心肌梗塞。救治過程中，患者因服用心臟造影所需的抗凝血藥物，導致口腔創口血流不止，甚至出現大量吐血與昏迷。

之後因失血過多，患者先後輸入五、六袋血液才保住性命。韓先生氣憤表示，診所事後態度冷漠，診所隔日原登記的「曲沃X榮口腔門診部」竟火速註銷，質疑對方有意逃避責任。目前患者雖已出院，但精神與體力狀態極差，雙腳無法下地，需專人全天候看護。

針對指控，涉事診所則呈現截然不同的態度。診所工作人員起初以負責人不在為由掛斷電話，隨後更強硬表示「不接受採訪」，拒絕就投訴內容發表意見。

診所目前的營業狀態仍顯示正常，且現場掛有另一張以主治醫生王某為負責人的「德X口腔」執照，兩家機構之間的關聯性也引發外界質疑。當地衛生健康局對此表示，目前已封存該診所所有的病歷與影像資料，並於昨22日下午約談診所負責人以釐清真相。

醫療專家提醒，一次性拔除多顆牙齒對於中老年人而言，存在極高的血壓波動與心血管風險。民眾在進行大規模口腔手術前，務必確認醫生提供的拔牙計畫與數量，並詳細告知既往病史，若術中感不適應立即喊停，以確保醫療安全。