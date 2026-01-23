扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

▲▼楊姓男子涉嫌假扮土地公向店家強索紅包 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山區大東路一帶日前出現一名「山寨土地公」，他穿著大紅神衣、手提結緣籃，沿街向商家討紅包，有店家指控，若不給錢這尊「神」就會站在門口死盯半小時，讓人壓力山大，警方事後依《社維法》將扮成土地公的楊姓男子（54歲）送辦，但法官認為楊男沒討到紅包，也「沒人出來做筆錄！」因此判他「不罰」。

根據受害店家在臉書社團控訴，這名「山寨土地公」頻繁出沒，大白天裝神弄鬼，只要看準店家就站在門口「罰站」，一站就是半小時，簡直是另類騷擾。一名正妹店員怒批，起初以為是廟會活動才好心給錢，沒想到對方竟「三度突襲」，逼得她最後得亮出「愛心小手」驅趕，大罵「好手好腳不工作，上班壓力已經夠大了，還要被討債！」

鳳山警方接獲檢舉後展開追查，調閱監視器發現，楊男在朋友的接送下抵達現場，楊男隨即熟練地換上土地公裝，「變身」後便沿街討紅包，警方楊男行為已涉嫌在公共場所乞討、滋擾住戶，訊後依《社會秩序維護法》火速移送。

但高雄地院鳳山簡易庭法官檢視證據後發現，警方移送的卷宗裡，竟然只有「社群貼文」和「媒體報導」，「連一個商家或原PO的筆錄都沒有」。

法官認為，雖然貼文者寫得很火大，但法律講求證據，沒有受害人親自出面指證被強索財物，光憑網路截圖無法定罪，最終裁定「土地公」楊男不罰，全案可上訴。