不要在國會！　立院要跟卓榮泰「3對3電視辯論」逕付二讀

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰21日針對115年度中央政府總預算，立法院仍未排入審查，要求與在野黨「直接辯論」。在野黨要求電視辯論，行政院則回應，只要審查總預算，院長要到立院報告、接受監督，就是全程直播、公開透明的辯論。在野黨團則堅持電視辯論，藍白兩黨今（23日）在院會提案，要求就總預算跟政院舉行一場「國民黨黨團三長VS行政院三長」的電視辯論會。該案逕付二讀。

國民黨團提案，建請院會作成決議：「針對115年度中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由『國民黨黨團三長VS行政院三長』方式進行。」

國民黨團提案呼籲，行政院院長卓榮泰勿言而無信，出爾反爾，不要學總統賴清德「沒出席（沒出息）」彈劾案，反錯失向全民說明機會，讓全體國人清楚明白預算爭議之處、接受全民的檢視、裁判。是否有當？請公決案。

綠委林月琴批評，政治表演優先排案？要辯論就付委，藍白要求立院做成決議，要行政院三長跟國民黨在電視台辯論？是把立法院當幼兒園？還是當電視台通告？許願想做什麼就做什麼？總預算明明可以在付委後，仔細、嚴謹、充分地和行政院討論和辯論，也都會全程直播，而且在國會殿堂的一言一行，都需要負起任責任。

林月琴質疑，這樣的正當程序不用，立委不當，結果一直喊要辯論，去電視台當名嘴，到底有什麼問題？再來第三項，前兩天藍白開彈劾全院委員會，結果不但自己唱獨角戲，甚至連自家人也不挺、沒幾個委員出席。

林月琴指出，藍白現在還想要把立院當做政治表演舞台，一直說是依照憲法，邀請賴清德總統來國會「諮詢」，怎麼想也知道你們想要偷換概念，是想叫總統來「質詢」，憲法法庭說得很清楚，是請總統來「國情報告」，不是來接受你們「質詢」，再一次強調，要辯論、要討論，就付委。

