張善政具科技、理工背景　台南震災曾助賴清德





▲2016年美濃大地震時，時任行政院長張善政南下台南，與時任台南市長賴清德連續7天坐鎮現場指揮。（圖／記者陳家祥攝）

記者徐政璿、袁茵／綜合報導

近韓人士10日下午透露，國民黨總統參選人韓國瑜的副手就是具有科技、理工背景的前行政院長張善政。回顧張善政在擔任行政院長時，上任不到一週就發生台南美濃大地震，他與時任台南市長賴清德連續7天坐鎮現場指揮，無黨籍的他不分藍綠救災，獲得不少好評。

張善政同時擁有韓國瑜要求的兩項條件，在專業性部分，他有行政歷練，包括科技部長、行政院長；在國際觀上，他有Google公司亞洲硬體總監的經驗。對於韓國瑜的「加分」程度，他認為，至少可以增加5－10％。

▲張善政。（圖／記者林敬旻攝）

張善政也是馬政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長，且過去經歷十分受矚目，曾任國家生技醫療產業策進會會長、華邦電獨立董事、宏碁獨立董事及善科基金會董事長、智網聯盟總網會長、台灣大哥大董事兼基金會董事長，算是相當多元、豐富，符合韓國瑜的副手條件。

除此之外，張善政也有堪稱「學霸」的工程學科學歷，畢業於國立台灣大學土木工程學系工學學士，在土木與環境工程方面，擁有美國史丹佛大學碩士學位及美國康乃爾大學博士學位。

回顧張善政的背景，他擔任過行政院政務委員、科技部長、行政院副院長，以及行政院長，由於行政院長任期僅109天（2016年2月1日－2016年5月20日，共3個月19天），所以被稱為馬政府最後幾個月的「看守院長」，不過他在任內都沒有重大缺失，加上無黨籍，使藍綠陣營對他評價都不差。

▲2016台南大地震造成維冠大樓倒塌。（圖／記者李鍾泉攝）

張善政上任行政院長後5天，台南美濃發生大地震，導致維冠大樓倒塌，他趕緊南下台南，先行探訪罹難者家屬、給予慰問金，並前往收容中心慰問傷者。張善政也抵達災區現場聽取最新災情報告，將手中的慰問金交予時任台南市長賴清德，並提醒現場救難人員與賴清德要注意身體。

張善政與賴清德連續7天坐鎮現場指揮救災的行為，使他獲得不少好評。儘管2019年韓國瑜6月與行政院長蘇貞昌為高雄登革熱防治經費吵得沸沸揚揚時，韓國瑜提及「救災不該有政黨之分」，將張善政批新台幣200億元「安家固園專案」一事搬出來講，結果遭到行政院回擊「烏龍說法」，還是有許多網友選擇相信張善政。

▲張善政談200億元安家固園專案。（圖／翻攝自張善政臉書粉專）

而面對行政院的批評，張善政也在6月23日拍影片澄清，200億元安家固園專案是當時因應台南大地震所編列，是給各縣市政府可申請老舊結構健檢補強還有土壤液化檢查之用，確實是不限台南運用，「但當時我明明白白，確確實實在公文上批示『同意』，並且還寫上『未來執行時應滾動修正』，就是要給蔡政府彈性運用，但蔡政府視而不見，並沒有續推。」

張善政還在影片中反問民進黨政府，「為什麼你們接手後，安家固園專案可以去照顧所有縣市的老舊建築的健檢和補強，你們為什麼不做？你們難道不怕有一天又來了一個大地震，讓很多老舊建築損毀，造成人命的損傷嗎？請民進黨政府給大家一個解答。」

張善政這一支1分39秒的短片，湧入了4.1萬名網友按讚，創下61萬次觀看紀錄，底下留言滿滿都是對他的稱讚。網友們表示，「喜歡你中立又客觀的言論」、「院長棒棒」、「張善政，我們相信你！」、「您是近幾年來最關心人民的院長」、「你真的很棒」。

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