李佳芬談教育：1450的問題...短時間內沒辦法矯正

▲佳芬講堂,李佳芬與郭子乾對談。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬10日到台北舉辦「佳芬講堂-第二堂」，針對現場民眾問及1450讓孩子被洗腦，與多元的客觀消息完全隔絕，李佳芬回應，1450的問題在短時間內沒辦法矯正。

一位民眾向李佳芬提問，「很多年輕人都被1450洗腦，跟很多公正的平台是被切割的，這個問題也衍生為家庭中的紛爭，讓家中每個人的立場都不同、造成衝突，未來如何避免？」李佳芬回應，1450這問題在短時間內沒辦法矯正，解決問題的方法是慢慢累積出來的。

但她也說，在網路上凡走過必留下痕跡。如果一位家長、老師或孩子對自己是有期許的，就能夠鼓勵他，要為自己的歷史留下清白，他未來可能是位大人物，這對未來的影響很大，所以在網路上的發言要十分謹慎，當然大人也要以身作責。

另有民眾激動的提問「孩子像一張白色的紙，孩子的未來很重要，同志教育應該退出校園，但是韓市長為何不批評、不攻擊民進黨這個政策？這是民進黨最大的錯誤，而不是攻擊林義雄，蔡英文不是在保護兒童！」

對此，李佳芬回應，「這是屬於政策的部分，我沒辦法代替韓市長發言」但在孩子教育這一塊，14歲之前先認識自己的身體，而高中教孩子如何使用自己的身體，現在造成的紛爭與家長焦慮，是因為把順序顛倒了。

她說，在民法中有規定，在14歲以下不能有任何性行爲，現在的教科書內容與民法不衝突，學校裡談得的民主自由法治，再教育的立場上也是以理性、和平的方式處理；但韓國瑜也不太喜歡攻擊別人，他很注重孩子的身教，他知道孩子都在看，他總是希望以和平理性的方式溝通「不然韓市長怎麼打這麼久？」

扮演韓國瑜神秘嘉賓郭子乾也在座談中請李佳芬談自己自從九合一大選，在陪伴韓國瑜競選的心路歷程。李佳芬說，最近接二連三的被黑，被黑得不可奈何，「我不是一個很喜歡跑到公開場合的人，喜歡宅在家裡」面對這個過程，一切都很坦然，她的生活受到改變跟干擾，連親戚朋友都被拖下水，但是只要確定孩子沒有被影響，就沒有關係。她某次問韓天「爸媽這樣會不會造成你的困擾？」韓天竟回「你想這麼多幹什麼，反正在兩個多月就結束了」引發現場一片笑聲。

▲李佳芬。（圖／記者李毓康攝）