賴清德替陳柏惟站台：第一個揭穿韓國瑜挖石油、愛情摩天輪的人

▲前行政院長賴清德替基進黨立委參選人陳柏惟站台。（圖／陳柏惟競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德11日陪同台中第二選區立委參選人陳柏惟在沙鹿菜市場掃街。他表示，陳柏惟「年輕有為，強棒出擊」，肩負著要打破地方派系勢力的一個目標，也是在上次高雄市長選舉，第一個揭穿高雄市長韓國瑜的政策。

賴清德表示，陳柏惟是第一個公開揭穿韓國瑜市長的愛情摩天輪、太平島採石油、F1賽車、迪斯尼樂園等種種政策不可行，可以說戰力十足；至於這次參選，獲得民進黨的支持，這也是第一次跟台灣基進黨合作。

賴清德也不忘調侃陳柏惟的對手、先前釋出MV的國民黨立委顏寬恒，「如果以歌聲來比較誰比較強，陳柏惟就當選了」，但他笑說，民主政治是經由老百姓一票一票選出來的，他一步一腳印走遍選區每一個地方，懇請大家一定要支持他。

談起對手，陳柏惟表示，顏寬恒從他爸到現在28年的民意代表，交通規劃國土規劃及空氣污染都非常是全國最落後的地方，如果他當選，在國會山莊、在交通建設及台鐵復興上，都會有效來改變這區域的外觀及內容，希望大家給他一個機會，來為鄉親服務。

▼前行政院長賴清德替基進黨立委參選人陳柏惟站台。（圖／陳柏惟競選辦公室提供）



其他人也看了這些...

► ET總統民調／「藍綠橘」三腳督 蔡英文領先韓國瑜11.1％ 宋楚瑜墊底7.7％

► ET總統民調／藍綠歸隊「中間選民轉向」 蔡英文45.7％領先韓國瑜12％

► ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席 16.4％政黨票不投國民黨

►白白胖胖也是一種美