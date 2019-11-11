蔡沁瑜：郭台銘與柯、宋都會合作　若宋楚瑜參選不排斥站台

▲郭台銘、柯文哲、宋楚瑜在國慶日當天同框。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜是否參選2020總統預計本週明朗，外界屢傳可能與鴻海創辦人郭台銘組「郭宋配」，對此，郭台銘幕僚蔡沁瑜11日表示，一直以來都沒有「郭宋配」，未來郭會與宋合作、跟柯也會合作，強調現在把力量放在國會上，至於若宋楚瑜參選是否幫忙站台，蔡沁瑜則說，「以郭宋二十幾年的好交情，我們不會排斥。」

針對郭、宋合作，蔡沁瑜表示，待宋楚瑜參選的局勢明朗後，合作才能談下去，目前還處於幕僚接觸階段，至於合作方向，「站在分享人才的概念，區域或不分區立委都是可以觀察的指標。」她也強調，一直以來都沒有「郭宋配」這件事情，柯、宋都是朋友，郭董會與宋合作、跟柯也會合作，希望各自發揮專長力量，在國會有所斬獲。

然而，若郭台銘幫助親民黨，是否影響與民眾黨的合作。蔡沁瑜表示，看事情角度可以跳脫藍綠，「在政黨需要郭董幫忙或人才分享的這個角度看，不會說壓縮到另一政黨的空間」，她強調，每個政黨需要的人才不一樣，從藍綠光譜看，民眾黨偏綠、親民黨偏藍，但他們期待中道主流力量，在立法院可以匯集起來。

媒體追問，郭台銘的策略是與柯、宋兩邊都合作？蔡沁瑜回應「對」，並說，當初民眾黨來談合作，他們當然支持，現在親民黨方面也希望郭台銘能有人才挹注，「未來合作方向，除了在國會外，也期待有更多一起努力的地方，這也是雙方幕僚接觸談合作的出發點。」

至於未來郭台銘是否替宋楚瑜站台，蔡沁瑜表示，會等到11月22日確定有誰登記後，才會表態，「我們仍然把力量放在國會，不一定會針對某一個候選人站台輔選，會再進一步評估，但以郭宋二十幾年的好交情，原則上宋先生如果需要，我們也不會排斥。」