韓國瑜拋「育嬰留停延長」新政策　勞退、勞保、就保三箭齊發

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團7日下午公布新政見，針對勞退條例中「自提退休金」入其勞工「個人勞退專戶」；勞保部分則是二年內編列1,000億元撥補勞保基金持續撥補並提高勞保基金運用收益；將自僱型工作者和獨力工作者納入就業保險制度、建立「部分失業給付」。另外，值得注意的是，顧問團提議將申請第二胎及以上育嬰留職停薪勞工的津貼延長為9個月。

根據性平法規定，育嬰留職停薪每次申請以6個月為一個單位，最多可以請到小孩滿3歲，最長能申請2年；按被保險人育嬰留職停薪之當月起前6個月平均月投保薪資60%計算，於被保險人育嬰留職停薪期間，按月發給津貼，每一子女合計最長發給6個月，特定對象可領到9個月。

韓國瑜國政顧問團提出，解決勞資爭議，維護勞工權益是韓國瑜一直以來認為重要且必須去正視的問題，經濟發展不能是建立在剝削勞工身上，應同理心設身處地為勞工著想。韓國瑜更深切感受青年朋友低薪的無奈，除了要解決薪資結構分配不均的問題外，還要積極鼓勵低薪青年勞工儲蓄，希望透過積沙成塔，讓低薪青年借助政府的協助，累積財產，脫困、脫貧。

勞退你提900元，我也提900元，共計1,800元至個人帳戶

我們的做法是，將《勞工退休金條例》中，同額補貼低薪年青勞工（35歲以下）「自提退休金」入其勞工「個人勞退專戶」，照顧退休生活。以上限6%、月薪3萬元為例，若勞工自提3%每月900元，政府相對補貼900元，也就是政府一年補貼勞工達10,800元。另外，雇主提繳上限6%部分，也會適時檢討，並逐步提高提繳費率，保障勞工老有所安。

勞保在「勞工不少領、政府負全責」下，保障安老

除了勞工退休金外，有關《勞工保險》部分，我們基於「不能少領、政府負責」的原則，提出具體作法，包括：



一、在二年內編列1,000億元撥補勞保基金。之後，每年在維持基金適當水位的原則下，持續撥補。



二、提高勞保基金運用收益，並檢討評估機關組織型態及創新操作方式。

修訂就保，讓自雇工作者、無薪假者更有保障

隨著新科技發展，雇傭型態的多樣化，我們將修正《就業保險法》，將自僱型工作者和獨力工作者納入就業保險制度，並修改就業保險給付規定，將申請第二胎及以上育嬰留職停薪勞工的津貼延長為九個月。同時建立「部分失業給付」（Partial Unemployment Benefits）制度，以因應經濟不景氣或經貿環境變動而導致個別企業非自願性縮減工時（無薪假），提供勞工更周延的保障。