黃光芹爆韓國瑜「不給飯吃」義工心寒走人　護衛隊指揮官出面打臉

▲國民黨總統參選人韓國瑜護衛隊。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對資深媒體人黃光芹指控國民黨總統參選人韓國瑜在去年九合一大選期間沒提供護衛隊便當與油錢，導致護衛隊心寒，走了三分之二的隊員。對此，護衛隊指揮官陳泰華6日表示，黃光芹所言完全是不實的指控。

陳泰華說，護衛隊成員都是因為欣賞韓國瑜的人格風範，義務挺身幫忙，當時黨部都有處理護衛隊用餐問題，黃光芹完全是不實的指控。

陳泰華強調，護衛隊成員一直都在，只是許多人都有工作在身，無法場場支援，有時會交給在地護衛隊協助，但如果有重要大進場時，護衛隊就會總動員，展現團結一致的精神，黃光芹不須藉機挑撥離間。

黃光芹與韓國瑜槓上之後出了新書《你還不知道的韓國瑜》，書中寫道，護衛隊跟著韓國瑜出生入死，一直以來卻都自掏腰包買東買西，「韓國瑜始終沒有貼補過油錢、飯錢」，其中一位退休少將不忍看學弟開車奔波，曾自掏腰包幫忙支付油錢；總部有時一天吃掉約700個便當，但實際上「護衛隊義工」卻連一口都沒吃到。

黃光芹的書中也提到，某次韓國瑜拜會台中黑派大老顏清標，卻讓護衛隊員地吃大甲鎮瀾宮的齋飯。黃光芹透露，即使直到今日仍有護衛隊繼續跟隨韓國瑜，但大多數都看穿了、心涼了，已經走了三分之二。

▲護衛隊義工總是身穿藍黃運動衫圍繞著韓國瑜，其中不少人為退役軍人，身材魁梧，但多次在造勢場合因暴力行為與民眾、媒體起衝突。（圖／記者羅婉庭攝）