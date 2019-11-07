朱立倫談韓國瑜南港豪宅：這購屋功力...只能多一個笑他的理由

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜在失業期間貸款買了7200南港豪宅，引發許多爭議與炒房質疑。對此，前新北市長朱立倫7日上午搖搖頭表示，「由此看來，韓國瑜的購屋功力.......短短兩到三年就虧了200多萬元，只能多了一個笑他的理由」。

對於韓國瑜陷入豪宅風波，朱立倫上午出席立委蔣萬安輔選活動時受訪表示，他看到這新聞，只覺得韓國瑜購屋功力......短短兩到三年就虧了200多萬元，只能多了一個笑他的理由，「買個房子又付不起房貸，最後兩、三年就虧了200多萬元，蠻慘的！」

至於韓國瑜被質疑是炒房，朱立倫回應，韓國瑜本來是要自住，因為付不起房貸，然後房價又跌。但後來看到另一則報導說，他兩年後就賣了，不然他現在恐怕虧更多，他認為這個是個人的選擇，台北市很多人買房子，有賺有賠。

其他人也看了這些新聞...

►「不是拿7200萬買房子！」 韓國瑜：我是向銀行貸款

►被爆買7200萬南港豪宅 韓國瑜嗆三立記者：你的問題誤導

►還原真相／韓國瑜7200萬豪宅風波 用「貸款」還賠錢賣掉

更多熱門新聞...

►韓國瑜失業砸7200萬買豪宅 林俊憲酸：庶民出手未免太大方

►韓國瑜7200萬豪宅遭疑「炒房產」 黃國昌：不是說要看見年輕人的痛苦？

►韓國瑜買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

►白白胖胖也是一種美